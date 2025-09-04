Actions et positions politiques du ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., en matière de vaccins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des mesures prises depuis juillet)

Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, militant anti-vaccins de longue date, a procédé à des changements radicaux pour remodeler les politiques en matière de vaccins, d'alimentation et de médicaments au sein des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, de la Food and Drug Administration et des Instituts nationaux de la santé.

Voici quelques-unes des mesures prises sous la direction de M. Kennedy dans le domaine des vaccins:

RECOMMANDATIONS DE LA FDA POUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX

Date de l'annonce: 13 mars 2025 Détails: La FDA recommande de manière indépendante les souches de virus pour les vaccins antigrippaux 2025-2026, s'écartant ainsi du vote traditionnel des comités consultatifs .

ÉTUDES SUR LES TOXINES ENVIRONNEMENTALES LIÉES À L'AUTISME

Date de l'annonce: 16 avril 2025 Détails: Kennedy prévoit une série d'études sur les liens entre l'autisme et les facteurs environnementaux, notamment les moisissures, l'air, l'eau et l'alimentation. Il a affirmé, sans aucune preuve scientifique, que les "toxines environnementales" sont responsables de l'augmentation des taux d'autisme chez les enfants aux États-Unis.

LANCEMENT D'UN PROJET SUR L'AUTISME AUX ÉTATS-UNIS UTILISANT LES DONNÉES DE MEDICARE ET MEDICAID

Date de l'annonce: 7 mai 2025 Détails: Les agences fédérales vont créer une base de données pour rechercher les causes de l'autisme, en se concentrant sur les données Medicare et Medicaid, dans le cadre d'un effort plus large pour explorer les liens potentiels entre les vaccins et l'autisme que Kennedy a précédemment promu contrairement aux preuves scientifiques.

LA FDA RENFORCE LES EXIGENCES RELATIVES AU VACCIN COVID-19

Date de l'annonce: 20 mai 2025 Détails: La FDA prévoit de nouveaux essais pour les rappels annuels de COVID-19, en les limitant aux adultes plus âgés et aux personnes présentant un risque de maladie grave. Ce changement s'aligne sur les perspectives internationales en matière de stratégies de vaccination contre le virus COVID.

LES ÉTATS-UNIS ABANDONNENT LA RECOMMANDATION DU VACCIN COVID POUR LES ENFANTS EN BONNE SANTÉ ET LES FEMMES ENCEINTES

Date de l'annonce: 27 mai 2025 Détails: Les États-Unis cessent de recommander la vaccination systématique contre le virus COVID pour les femmes enceintes et les enfants en bonne santé, contournant ainsi le processus consultatif traditionnel du CDC et s'attirant les critiques des groupes médicaux.

ANNULATION DU CONTRAT MODERNA POUR LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE

Date de l'annonce: 28 mai 2025 Détails: L'administration Trump annule un contrat avec Moderna MRNA.O pour le développement tardif de son vaccin contre la grippe aviaire dans le contexte d'une épidémie aux États-Unis, estimant qu'il ne répondait pas aux normes scientifiques.

KENNEDY ÉTRIPE LE COMITÉ CONSULTATIF SUR LES VACCINS

Date de l'annonce: 9 juin 2025 Détails: Kennedy renvoie tous les membres du comité consultatif des vaccins du CDC, qui recommande la manière dont les vaccins sont utilisés et par qui, en promettant de restaurer la confiance du public dans les agences de santé. Les scientifiques et les experts affirment que ces changements mineraient la confiance du public dans les agences de santé.

KENNEDY REMPLACE LES MEMBRES LICENCIÉS DU GROUPE D'EXPERTS DU CDC

Date de l'annonce: 11 juin 2025 Détails: Kennedy nomme huit membres d'un groupe clé de conseillers en matière de vaccins, dont plusieurs ont plaidé contre les vaccins, après avoir brusquement congédié les 17 membres du comité d'experts indépendant.

KENNEDY ACCEPTE LA RECOMMANDATION DU GROUPE D'EXPERTS SUR LES VACCINS DE SUPPRIMER LE THIMÉROSAL DES VACCINS ANTIGRIPPAUX AUX ÉTATS-UNIS

Date de l'annonce: 23 juillet 2025 Détails: Les États-Unis cesseront de distribuer sur le site tous les vaccins antigrippaux contenant du thimérosal, un conservateur à base de mercure, car Kennedy accepte la recommandation formulée en juin par le nouveau groupe d'experts sur les vaccins, triés sur le volet. .

LE CDC EXCLUT DES EXPERTS DES GROUPES CHARGÉS D'ÉLABORER LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE VACCINS

Date du rapport: 31 juillet 2025 Détails: Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont annoncé aux groupes de médecins, aux professionnels de la santé publique et aux experts en maladies infectieuses qu'ils ne seraient plus invités à participer à l'examen des données relatives aux vaccins et à l'élaboration de recommandations, a rapporté Bloomberg News .

LE HHS MET UN TERME AU DÉVELOPPEMENT DE VACCINS CONTRE L'ARNM

Date de l'annonce: 8 août 2025 Détails: Le ministère américain de la santé et des services sociaux a annoncé qu'il mettrait fin aux activités de développement de vaccins à ARNm sur le site dans le cadre de son unité de recherche biomédicale. Selon une étude publiée dans la revue The Lancet Infectious Diseases, cette technologie a servi de base aux vaccins COVID largement utilisés pendant la pandémie et qui ont permis de sauver des millions de vies dans le monde.

LES ÉTATS-UNIS ORDONNENT À VAXART D'ARRÊTER L'ESSAI COVID EN RAISON DE LA LIQUIDATION DE L'ARNM

Date de l'annonce: 13 août 2025 Détails: Vaxart VXRT.PK a déclaré avoir reçu l'ordre d'arrêter les travaux de sélection et de recrutement pour son essai de phase intermédiaire évaluant un vaccin COVID-19 de nouvelle génération, rejoignant ainsi de nombreuses sociétés de biotechnologie qui ont perdu le financement du gouvernement pour leurs programmes de vaccins. En 2024, le gouvernement a accordé à Vaxart jusqu'à 453 millions de dollars pour l'étude de son vaccin.

US CDC TAPS VACCINE SKEPTIC TO LEAD COVID COMMITTEE

Date de l'annonce: 25 août 2025

Détails: Le CDC a choisi Retsef Levi, membre de son groupe d'experts sur les vaccins, pour diriger son groupe de travail sur l'immunisation COVID-19, a déclaré à Reuters un porte-parole du département de la santé. Le groupe de travail sur la vaccination COVID-19 examine les données et les preuves scientifiques relatives aux vaccins COVID afin d'élaborer des options politiques pour le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP). L'ACIP utilise ces options pour faire des recommandations au directeur du CDC.

La FDA américaine réduit l'éligibilité au vaccin COVID pour les moins de 65 ans, tout en maintenant le plein accès pour les Américains plus âgés Date de l'annonce: 27 août 2025

Détails: La FDA a autorisé la mise à jour des vaccins COVID-19 pour toutes les personnes de plus de 65 ans, mais a limité sa recommandation pour les personnes plus jeunes à celles qui présentent des risques pour leur santé, ce qui constitue un changement par rapport aux années précédentes où la plupart des personnes étaient éligibles pour les inoculations. Elle a également annulé l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin de Pfizer PFE.N pour les enfants de moins de 5 ans, ne laissant que le vaccin de Moderna pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Ces deux vaccins utilisent la technologie de l'ARNm

LE DIRECTEUR DU CDC EST CONVOQUÉ APRÈS UN CLASH SUR LA POLITIQUE VACCINALE AVEC KENNEDY

Date de l'annonce: 28 août 2025

Détails: Le directeur du CDC, Susan Monarez, a été licencié après avoir résisté aux modifications de la politique vaccinale proposées par Kennedy qui, selon elle, contredisaient les preuves scientifiques. En septembre, Susan Monarez a déclaré qu'on l'avait poussé à approuver sans discussion les décisions du comité consultatif sur les vaccins, trié sur le volet par M. Kennedy, estimant que son éviction s'inscrivait dans le cadre d'une campagne plus large visant à affaiblir les normes américaines en matière de vaccins.

LE PANEL DES VACCINS DU CDC RÉVISÉ SE RÉUNIRA LE 18 SEPTEMBRE

Date de l'annonce: 2 septembre 2025

Détails: Selon le Federal Register, le comité consultatif des CDC sur les vaccins devrait se réunir le 18 septembre et pourrait se prononcer sur les vaccins contre l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle et le virus respiratoire syncytial.

KENNEDY NOMME SEPT NOUVEAUX MEMBRES POUR LE PANEL DES VACCINS DES CDC DES ÉTATS-UNIS

Date de l'annonce: 3 septembre 2025 Détails: Robert F. Kennedy Jr. a choisi sept nouveaux membres pour le panel ACIP du CDC, selon un document interne du CDC publié mercredi.