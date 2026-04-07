Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 7 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs mardi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

PUIG PUIGb.MC

Puig et Estee Lauder sont en pourparlers à New York cette semaine pour une fusion potentielle de 35 milliards d'euros via un rachat de Puig par Estee Lauder, la gouvernance, l'échange d'actions et les droits de vote étant les principaux obstacles, a rapporté mardi le journal espagnol Expansion, citant des sources du marché.

IBERDROLA IBE.MC

Iberdrola a déclaré lundi que sa filiale Scottishpower Energy Networks a lancé un programme de plus de 13,7 milliards d'euros pour moderniser le réseau électrique écossais.

INDRA IDR.MC

Indra a déclaré lundi qu'elle avait obtenu son premier contrat de radar avec la marine royale thaïlandaise.

INSUR ISUR.MC

Insur a déclaré lundi qu'il s'attendait à un bénéfice net 2026-2030 pouvant atteindre 195 millions d'euros, alors qu'il présentait son nouveau plan stratégique.

SABADELL SABE.MC , TELEFONICA TEF.MC , AENA AENA.MC , CELLNEX CLNX.MC

BlackRock a augmenté ses participations dans Sabadell, Telefonica, Aena et Cellnex, renforçant ainsi son pari haussier sur les actions espagnoles dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et de catalyseurs de dividendes, et consolidant sa position de premier actionnaire de Sabadell, a rapporté mardi le journal espagnol Expansion.

TELEFONICA TEF.MC

L'autorité espagnole de surveillance de la concurrence a rejeté la plainte de Vodafone Spain alléguant un accord "d'exclusivité implicite" entre Movistar+ de Telefonica et le service de streaming Disney+, estimant qu'il n'y avait pas de preuve de comportement anticoncurrentiel, a rapporté mardi le quotidien économique espagnol elEconomista.

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