Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 12 janvier
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 08:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs lundi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

ACS ACS.MC

ACS et le GIP BLK.N de Blackrock ont finalisé l'établissement de leur joint-venture 50/50 pour les centres de données, a déclaré ACS vendredi .

Par ailleurs, la filiale Thiess de son unité CIMIC a remporté un contrat de six ans pour étendre ses activités à Mount Pleasant, en Australie, jusqu'à la fin de 2031, a déclaré CIMIC dimanche .

ALMIRALL ALM.MC

Almirall commencera à recruter des patients pour sa nouvelle étude de phase III sur le Lebrikizumab dans l'eczéma nummulaire au deuxième trimestre 2026, a déclaré la société vendredi .

Valeurs associées

ACS
78,4500 EUR Sibe +3,56%
ALMIRALL
13,1600 EUR Sibe 0,00%
BLACKROCK
1 085,470 USD NYSE -0,17%
IBEX 35
17 651,3000 Pts Sibe 0,00%
