Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 10 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs mardi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

INDRA IDR.MC

Indra a déclaré lundi qu'elle continuerait à exploiter les systèmes ferroviaires à grande vitesse Haramain en Arabie saoudite dans le cadre d'un contrat d'extension de cinq ans pour plus de 130 millions d'euros.

AEDAS HOMES AEDAS.MC , NEINOR HOMES HOME.MC

Aedas a déclaré lundi avoir pris acte de la démission ou de la révocation de David Martinez Montero en tant que directeur général et de Santiago Fernandez Valbuena en tant que président, et avoir nommé à leur place le directeur général de Neinor, Borja Garcia-Egocheaga, et le directeur financier de Neinor, Jordi Argemi Garcia, respectivement.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un remaniement plus large des membres du conseil d'administration après qu'Aedas a émis un avis favorable sur l'offre de rachat de Neinor.

FIDERE YFID.MC

Le fonds d'investissement canadien Brookfield est en pourparlers pour racheter le bailleur Fidere YFID.MC , soutenu par Blackstone, pour environ 1,2 milliard d'euros, a rapporté mardi le journal espagnol Expansion, citant des sources de marché anonymes.

(1 $ = 0,8397 euros)