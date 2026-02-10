 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 10 février
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 08:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs mardi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

INDRA IDR.MC

Indra a déclaré lundi qu'elle continuerait à exploiter les systèmes ferroviaires à grande vitesse Haramain en Arabie saoudite dans le cadre d'un contrat d'extension de cinq ans pour plus de 130 millions d'euros.

AEDAS HOMES AEDAS.MC , NEINOR HOMES HOME.MC

Aedas a déclaré lundi avoir pris acte de la démission ou de la révocation de David Martinez Montero en tant que directeur général et de Santiago Fernandez Valbuena en tant que président, et avoir nommé à leur place le directeur général de Neinor, Borja Garcia-Egocheaga, et le directeur financier de Neinor, Jordi Argemi Garcia, respectivement.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un remaniement plus large des membres du conseil d'administration après qu'Aedas a émis un avis favorable sur l'offre de rachat de Neinor.

FIDERE YFID.MC

Le fonds d'investissement canadien Brookfield est en pourparlers pour racheter le bailleur Fidere YFID.MC , soutenu par Blackstone, pour environ 1,2 milliard d'euros, a rapporté mardi le journal espagnol Expansion, citant des sources de marché anonymes.

Pour connaître les perspectives des marchés européens aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour suivre en temps réel l'évolution de l'indice des valeurs vedettes espagnoles IBEX, double-cliquez sur .IBEX .

Pour les actions composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la boîte de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les mouvements des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour les rapports sur les marchés en langue espagnole, double-cliquez sur .MES

Pour le dernier rapport sur les Eurostocks, double-cliquez sur .EU

(1 $ = 0,8397 euros)

Valeurs associées

AEDAS HOMES
23,9500 EUR Sibe +0,21%
BLACKSTONE
131,390 USD NYSE +1,31%
IBEX 35
18 177,2000 Pts Sibe -0,04%
INDRA SISTEMAS BR-A
44,1800 EUR Sibe -1,07%
NEINOR HOMES
19,6000 EUR Sibe -3,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank