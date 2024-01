Actions chinoises: Syncicap AM croit en un rebond en 2024

(AOF) - Le début de l’année est une nouvelle fois très décevant pour les actions chinoises constate Syncicap AM : l’indice MSCI China recule de près de 12 % (en dollar) en moins d’un mois. En 2023, il a chuté de 11 % et se trouve désormais en repli de près de 70 % par rapport à ses plus hauts de 2021. Les actions chinoises semblent aujourd’hui très décotées, avec un PER pour 2024 légèrement supérieur à 9, avec des bénéfices qui devraient progresser de 14% cette année, et les actions chinoises ont montré à plusieurs reprises des capacités de rebond très puissant.

Les actions chinoises ont le potentiel pour surprendre en 2024, affirme le gérant. L'économie semble se stabiliser, de sorte que les révisions à la baisse des bénéfices des entreprises qui ont marqué 2023 pourraient s'estomper. Par ailleurs, le gouvernement semble vouloir en faire davantage pour soutenir l'activité économique cette année. Un déficit budgétaire en augmentation (autour de 4 %) pourrait être toléré en 2024, et un nouvel assouplissement monétaire est très probable. "Il n'y a pas encore de catalyseur clair mais lorsque le catalyseur apparaîtra, il sera peut-être trop tard pour investir", conclut Syncicap.