Actions chinoises: Allianz Trade optimiste

(AOF) - "La stabilisation économique, associée à l'accélération du rebond des bénéfices, devrait permettre aux rendements des actions chinoises de rester dans le vert en 2024 et 2025", affirment les experts d’Allianz Trade. Pour eux, ce résultat serait obtenu grâce à "la poursuite des mesures politiques, des baisses de taux et des dépenses budgétaires". La stabilisation économique devrait se poursuivre en 2026, et les actions chinoises "pourraient afficher des rendements à deux chiffres plus élevés à l'avenir, offrant des opportunités à long terme malgré les risques à court terme".

Allianz Trade livre ce sentiment après que la croissance des bénéfices et les marchés boursiers chinois ont connu des difficultés en 2023 et 2024, "entravés par la faible demande des consommateurs, la crise immobilière toujours présente et les tensions géopolitiques".

"Malgré les efforts du gouvernement pour stabiliser l'économie, plus de 50% des entreprises n'ont pas répondu aux attentes en matière de bénéfices et de revenus au deuxième trimestre, en particulier dans des secteurs clés tels que les biens de consommation de base et la technologie", soulignent ses experts.