Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 17 avril

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L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse vendredi, avec des contrats à terme

FFIc1 en hausse de 0,1%.

* SCHRODERS: Les actionnaires de Schroders SDR.L ont approuvé une vente de 9,9 milliards de livres du gestionnaire d'actifs britannique à son rival américain Nuveen.

* ANGLO AMERICAIN: Codelco COBRE.UL et Anglo American

AAL.L prévoient de soumettre aux autorités de régulation des études environnementales distinctes pour leur projet de mine de cuivre commune au Chili, selon des documents consultés par Reuters.

* DÉPENSES PUBLIQUES ET DE DÉFENSE: La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a évoqué jeudi la perspective d'une réduction de certains postes de dépenses publiques pour investir davantage dans l'armée et a indiqué qu'elle travaillait sur les moyens de contrer les vulnérabilités énergétiques du pays causées par la guerre contre l'Iran.

* INVESTISSEMENTS: Les ministres des finances de Grande-Bretagne et d'Australie ont convenu de collaborer plus étroitement pour canaliser les investissements des grands fonds de pension australiens vers de nouveaux projets d'infrastructure, de logement et d'énergie au Royaume-Uni.

* PÉTROLE: Les prix du pétrole ont chuté dans les premiers échanges sur l'optimisme que le conflit au Moyen-Orient pourrait être proche de la fin après un cessez-le-feu de 10 jours entre le Liban et Israël est entré en vigueur et le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis et l'Iran pourraient se rencontrer pour des discussions en fin de semaine.

* MÉTAUX: Le cuivre s'est affaibli dans un contexte de hausse du dollar, même si l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran a maintenu les prix sur la voie d'un quatrième gain hebdomadaire.

* OR: L'or est resté stable et est en passe de réaliser une quatrième hausse hebdomadaire consécutive, l'espoir d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran ayant apaisé les craintes d'une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt.

* FTSE 100: Les principaux indices boursiers britanniques ont clôturé en hausse , soutenus par les valeurs énergétiques, alors que les doutes sur une résolution durable au Moyen-Orient ont fait grimper les prix du pétrole.

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