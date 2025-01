Actions américaines : Une année 2024 bien remplie

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition de Buzz publié pour la première fois le 31 décembre 2025, pas de changement dans le texte. Graphique des mises à jour)

2 janvier - ** Wall Street a fermé les livres sur 2024, avec le boom de l'IA, les baisses de taux d'intérêt alimentant un cycle haussier ** L'indice S&P 500 .SPX termine le mois avec une perte de 2,5 % , le trimestre avec un gain de 2,1 % et l'année avec un bond de 23,3 %

** L'indice SPX a progressé de 53 % au cours de la période 2023-2024, ce qui représente la plus forte hausse sur deux ans depuis la hausse de 66 % enregistrée en 1997-1998 ** Une fois de plus, grâce aux Magnificent Seven , les gains ont été influencés par la force des valeurs technologiques et de croissance massive. En effet, en ce qui concerne les thèmes des ETF de pointe, les Mag 7 ont toujours régné sur ** S&P 500 growth ETF SPYG.P , avec un élan au 4ème trimestre, a couru pour les roses , et a réalisé son plus grand gain annuel depuis 2009, en tête du tableau des facteurs de style d'investissement ETF pour 2024

** Le Dow Industrials .DJI a augmenté d'environ 13% en 2024, tandis que le Nasdaq .IXIC a progressé d'environ 29%. Le Russell 2000 .RUT à petite capitalisation a gagné ~10% ** Pour les secteurs du SPX en 2024, les services de communication .SPLRCL et la technologie .SPLRCT ont été les plus performants avec des hausses de 39% et 36%. Les matériaux .SPLRCM , en baisse de 1,8%, ont été les seuls perdants ** Les valeurs technologiques .SPLRCT ont progressé de 36%. Les titres de puces .SOX ont enregistré une solide hausse de 19% pour l'année, grâce à l'IA Nvidia NVDA.O qui a étendu ses gains, tandis qu'Intel INTC.O a chuté ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 29%. Les valeurs de croisière progressent grâce à une demande plus forte, et GM GM.N brille au cours d'une année difficile pour les constructeurs automobiles américains, bien que les chaînes de restauration américaines soient confrontées à une faible demande, à des guerres de valeur en 2024 ** Les valeurs financières .SPSY augmentent de 28%, les principales banques américaines progressant grâce aux baisses de taux et à la reprise des transactions. En surface, les grandes banques ont surperformé avec l'indice S&P 500 Banks

.SPXBK en hausse de 34%, tandis que l'indice KBW Regional Banking .KRX est resté à la traîne avec une hausse de près de 10% En outre, les assureurs ont rattrapé l'indice de référence du marché après avoir été à la traîne en 2023 ** Les services publics .SPLRCU ont progressé d'environ 20 %. La hausse du secteur a été favorisée par l'augmentation de la demande pour les besoins croissants de l'IA, l'expansion des centres de données ** Les valeurs industrielles .SPLRCI augmentent de 16%. Les valeurs de la défense américaine augmentent de grâce à la hausse des dépenses militaires mondiales, et les valeurs des compagnies aériennes américaines s'envolent de grâce à la forte demande de voyages ** L'énergie .SPNY gagne >2%. Les contrats à terme sur le brut NYMEX CLc1 s'orientent vers le support , est-il solide? CLc1, à un peu moins de 72 $, est en baisse sur l'année ** Le secteur de la santé .SPXHC gagne 0,9%. Lilly LLY.N profite de la vague des médicaments amaigrissants et affiche un huitième gain annuel consécutif , et les opérateurs hospitaliers augmentent . Bien que les assureurs de santé terminent une nouvelle année avec des pertes ** En ce qui concerne les valeurs individuelles du SPX, Palantir

PLTR.O , Vistra Corp VST.N et Nvidia NVDA.O , stimulées par la fièvre de l'intelligence artificielle, ont été les plus performantes , bondissant de 340%, 258% et 171%. En revanche, Walgreens Boots Alliance WBA.O a été le moins performant, chutant de 64 % ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a bondi au quatrième trimestre, dépassant les 4,50 %. La hausse des rendements fera-t-elle dérailler les actions ?

** L'indice du dollar américain =USD gagne 6,6 % sur l'année ** L'or XAU= progresse de ~27 % en 2024, atteint un record de 2 790,15 $ à la fin octobre, mais chute de au 4e trimestre, ce qui met fin à une série de quatre trimestres de hausse ** "To the moon": le bitcoin BTC= fait plus que doubler en 2024, bien que les actions cryptographiques soient mitigées ** Entre-temps, retour dans le jeu: Les actions introduction en bourse font un bond en 2024 alors que les marchés boursiers sont animés d'un "esprit animal". Ceci alors que les débuts spectaculaires en décembre de la startup de logiciels ServiceTitan TTAN.O sont considérés comme un signe encourageant pour 2025

** La performance du SPX pour 2024: