Actionnariat salarié : 2022, année « record » selon Amundi

(AOF) - Amundi a compté 42 opérations d’actionnariat salarié réalisées contre 35 en 2021, dont 30 initiées par des grandes entreprises et 12 par des ETI. L’Observatoire spécialisé de la société de gestion salue un « nombre record d’opérations » et relève que pour la seconde année consécutive, les salariés ont investi plus de 3 milliards d’euros dans le capital de leur entreprise, ce qui constitue également un record. Il ajoute que 5 entreprises dont 3 sociétés membres de l'indice SBF 120 ont lancé leur 1er plan d'actionnariat salarié cette même année.

Si les ETI retrouvent leur plus haut niveau, il s'agit du nombre record d'opérations chez les grandes entreprises depuis la création de l'Observatoire il y a dix ans. 5 entreprises (2 grandes entreprises et 3 ETI) ayant réalisé leur 1ère opération sur l'année 2022. Depuis 10 ans, 10% des entreprises ont organisé une opération chaque année et 32% d'entre elles au moins une opération tous les 2 ans. Selon Amundi, une " accélération sensible " du nombre d'opérations est à noter sur les 5 dernières années.

Avec 3,4 milliards d'euros souscrits en 2022, les salariés confirment leur attachement à ce dispositif leur permettant d'être associés au capital de leur entreprise. Amundi note un taux de participation moyen de 39% (46% au sein des ETI et 36% dans les Grandes Entreprises. La souscription moyenne par salarié (abondement inclus) atteint 4 398 euros : 5 194 euros au sein des ETI et 4 068 euros dans les grandes entreprises.

56% des opérations offrent aux salariés 2 avantages financiers, à savoir un abondement et une décote. Ces opérations obtiennent les taux de souscription moyens les plus élevés.