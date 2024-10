Action Stellantis : est-ce le moment d’investir en Bourse ?

Stellantis est un groupe automobile multinational né en 2021 de la fusion entre PSA Group et Fiat Chrysler Automobiles.

En 2024, l'action Stellantis affiche l'une des plus mauvaises performances du CAC 40 et les choses ne s'arrangent pas avec le « profit warning » de Stellantis du 30 septembre 2024. Faut-il encore investir en Bourse dans cet acteur incontournable de l'industrie automobile mondiale, notamment dans le secteur en pleine expansion des véhicules électriques ?

Découvrez notre analyse de l'action Stellantis, ses performances financières, ses innovations en matière de véhicules électriques, et les avantages et risques d'un investissement dans l'action Stellantis en Bourse. Nous analyserons également les tendances et perspectives de l'action Stellantis pour fin 2024.

Qui est Stellantis ? Les chiffres clés de Stellantis en 2024

Stellantis est un groupe automobile multinational né en 2021 de la fusion entre PSA Group et Fiat Chrysler Automobiles. Le groupe Stellantis est l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, avec une présence significative sur les marchés européens, nord-américains et asiatiques. Stellantis regroupe 14 marques emblématiques, dont Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, et Maserati.

Malgré les difficultés de l'action Stellantis en Bourse et des problèmes de rappels sur de nombreux véhicules cette année, Stellantis continue de se positionner comme un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale et particulièrement dans le domaine des véhicules électriques. Jusqu'à présent, Stellantis a vendu environ 6,5 millions de véhicules à travers le monde en 2024, ce qui représente 7,3 % des 88 millions de véhicules vendus sur l'ensemble du globe depuis le début de l'année 2024.

En 2024, Stellantis a annoncé un dividende de 1,55 € par action Stellantis, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente, ce qui n'a pourtant pas empêché les cours de l'action Stellantis de chuter de plus de 51 % depuis le mois de mars 2024. Le rendement du dividende Stellantis est de 9,22 %, basé sur un cours moyen de l'action Stellantis de 16,81 € en 2023. Stellantis a maintenu un dividende stable et sans interruption depuis 4 ans, avec un taux de distribution des bénéfices de 24 %, réinvestissant ainsi 76 % des bénéfices dans l'entreprise.

Le 30 septembre 2024, les cours de l'action Stellantis ont plongé de -15 % après la sortie d'un « profit warning ». Pour rappel, un profit warning, ou avertissement sur les résultats, est une annonce faite par une entreprise cotée en bourse pour informer les actionnaires que la prochaine annonce des résultats financiers seront inférieurs aux prévisions initiales. Les sociétés cotées en Bourse émettent généralement un « profit warning » pour ajuster les attentes du marché et éviter une réaction négative et trop brutale lors de la publication officielle des résultats.

Comment se porte le marché des véhicules électriques en 2024 ?

En 2024, 15 % de la totalité des voitures vendues dans le monde étaient des véhicules électriques, soit 13,3 millions de véhicules. Les ventes de véhicules électriques sont donc en hausse avec une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. En Europe, les ventes de véhicules électriques ont légèrement ralenti, représentant 12,1 % des ventes totales, soit environ 815 399 unités vendues entre janvier et juillet 2024. En France, les ventes ont progressé de 45,2 % en avril, avec une part de marché de 11,9 %.

Cependant, certains constructeurs comme Toyota restent prudents face à l'électrification complète des voitures, préférant une approche hybride pour leurs voitures nouvelle génération. De plus, certains consommateurs, déçus par les limitations d'autonomie et les infrastructures de recharge, reviennent vers des véhicules hybrides ou thermiques. Cette tendance est visible en Europe, où les ventes de véhicules électriques ont chuté de 44 % en août 2024 par rapport à l'année précédente.

Parmi les constructeurs européens qui ont le plus d'avenir dans l'univers des véhicules électriques, nous pouvons citer le groupe Renault qui devrait faire un carton avec des véhicules très attendues comme la nouvelle R5. Mais qu'en est-il de son concurrent Stellantis ?

Faut-il investir dans l'action Stellantis fin 2024 ?

Avant de chercher à savoir s'il faut actuellement investir sur l'action Stellantis, cherchons à comprendre pourquoi nous avons observé cette baisse de l'action en 2024. Cela est dû à plusieurs facteurs. Premièrement, nous pouvons souligner les inquiétudes sur le marché des véhicules électriques tout entier, comme nous l'avons évoqué ci-dessus.

Il y a aussi la monté en puissance des constructeurs chinois, mais si l'on se focalise seulement sur les chiffres de Stellantis, la baisse du chiffre d'affaires de 12 % début 2024 n'a évidemment pas joué en faveur d'une poursuite de la hausse de l'action Stellantis qui se portait bien jusqu'en mars 2024. Au premier semestre, les bénéfices du groupe Stellantis ont chuté de -48 % par rapport à 2023 et le résultat opérationnel a également plongé de -40 %.

De plus, les investisseurs ont sanctionné l'annonce de la direction du groupe Stellantis qui a indiqué en avril 2024 que la marge d'exploitation ajustée serait comprise entre 10 et 11 %, ce qui est inférieur aux attentes des analystes. Coup dur aussi pour Stellantis : le rappel de milliers de véhicules pour les problématiques d'airbag sur les Citroën C3, de quoi enfoncer le clou alors que la situation n'était déjà pas brillante.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Stellantis, notamment après que le groupe Stellantis ait émis un profit warning le 30 septembre 2024 en raison de problèmes de performance en Amérique du Nord et d'une détérioration globale du secteur automobile mondial. Cette annonce s'accompagne d'une série de mesures visant à redresser le groupe. Cependant, ce profit warning a accentué la chute de l'action Stellantis en Bourse, provoquant une baisse supplémentaire de 15 %. Depuis le début de l'année 2024, l'action Stellantis a perdu 40 % de sa valeur, et depuis son plus haut en mars, le cours de Bourse Stellantis a chuté de 51 %.

Toutefois, le groupe Stellantis contribue à l'émergence de plusieurs innovations dans le secteur des véhicules électriques, lesquelles pourraient changer les choses pour l'avenir de Stellantis, comme par exemple des batteries à haute densité énergétique, offrant une autonomie accrue et des temps de recharge réduits. N'oublions pas non plus que Stellantis a intégré des systèmes avancés de conduite autonome dans ses nouveaux modèles, améliorant la sécurité et le confort des conducteurs.

Notez aussi que la nouvelle plateforme STLA Large, qui sert de base pour les véhicules du groupe Stellantis, intègre des packs de batteries d'une capacité énergétique comprise entre 85 et 118 kilowattheures (kWh), ce qui devrait permettre d'atteindre une autonomie d'au moins 800 km (voire plus).

La sortie attendue en 2025 de véhicules comme le Jeep Recon, le premier véritable véhicule tout-terrain électrique, conçu pour offrir des performances robustes tout en étant respectueux de l'environnement, devrait aider à booster les ventes et le chiffre d'affaires du groupe.

Ce qu'il faut retenir, c'est que malgré une année en berne pour l'action STLA, Stellantis continue d'innover et de s'adapter aux évolutions du marché automobile, avec un fort accent sur la durabilité et la technologie. Le coût de l'innovation peut pénaliser la rentabilité à court terme, mais peut avoir un effet très positif à long terme.

Cependant, il ne faut pas oublier qu'investir dans l'action Stellantis maintenant comporte plusieurs inconvénients et risques. Tout d'abord, le secteur automobile est très concurrentiel et il peut être beaucoup plus sensible que d'autres secteurs en cas de difficultés économiques. De plus, Stellantis fait face à des défis majeurs liés à la transition vers les véhicules électriques, qui nécessitent des investissements massifs en recherche et développement, mais aussi de convaincre les acheteurs réticents.

Bien qu'il ne soit jamais recommandé de saisir un couteau qui tombe, la récente baisse de l'action Stellantis en Bourse peut représenter une opportunité pour se positionner à long terme à un bon prix. Il faudra toutefois peut-être affuter son prix d'achat en utilisant l'analyse technique.

Analyse technique de l'action Stellantis à la suite de la chute de l'action en Bourse

Actuellement, l'action Stellantis se négocie au prix de 12,59 €. Nous pouvons tout de suite identifier deux niveaux de prix importants, le support autour de 12 €, ainsi que la résistance dans la zone des 15 €.

Si le marché devait poursuivre sa chute dans la continuité de la tendance baissière actuelle, jusqu'au support de 12 €, un achat de l'action Stellantis pourrait être une opportunité intéressante pour jouer une reprise avec une cible de prix à 15 € (niveau de résistance).

Cependant, si les marchés venaient à se reprendre sans attendre une baisse jusqu'à 12 €, il serait préférable de patienter jusqu'à ce que l'on puisse valider une cassure de la résistance à 15 € pour éventuellement viser les 20 € pour l'action Stellantis.

Une cassure du support à 12 € pourrait entraîner les prix de l'action Stellantis en Bourse à poursuivre sa chute jusqu'à 9,50 €, ou même 8 €, qui constituent les prochains niveaux de support importants.

On peut également identifier un canal oblique descendant, ce qui pourrait constituer un prix d'achat autour de 10 € si l'action Stellantis atteint le bas du canal. Nous privilégions bien sûr les supports et résistances horizontaux, mais il est important de garder un œil sur les diagonales présentées sur le graphique ci-dessous.

Analyse graphique action Stellantis à moyen terme

Nous remarquons également que le support à 8 € reste un prix qu’il faudra mémoriser.

Source : ProRealTime Web

D'un point de vue technique, en observant l'action Stellantis en Bourse sur un graphique en unité de temps mensuel, nous identifions une fois de plus le niveau de 15 € comme une résistance importante. Le niveau à 10 € l'action Stellantis est le support majeur sur cet horizon de temps, qui correspond cette fois-ci au bas d'un canal de tendance haussière, validant ainsi notre scénario à moyen terme.

Nous remarquons également que le support à 8 € reste un prix qu'il faudra mémoriser si les cours de Bourse de Stellantis devaient encore baisser. L'objectif à très long terme pour l'action Stellantis, formé par le plus haut historique, se situerait entre 25 et 26 €, tandis qu'un objectif intermédiaire, correspondant au haut du canal haussier, serait autour de 20 €.

Cette analyse à long terme rejoint grandement notre analyse à moyen terme, montrant que, malgré une perspective graphique différente, les mêmes niveaux clés sont retrouvés sur le cours de Bourse de Stellantis.

Analyse graphique action Stellantis à long terme

Analyse graphique à long terme

Source : ProRealTime Web

Comment investir dans l'action Stellantis fin 2024 ? Notre avis

Investir dans l'action Stellantis à la fin de 2024 peut être une bonne idée pour les investisseurs les moins averses aux risques car Stellantis reste un groupe automobile majeur regroupant 14 des plus importantes marques de voitures dans le monde.

Bien que la conjoncture actuelle soit défavorable, cela pourrait changer. Les baisses de revenus du groupe Stellantis constatées peuvent être attribuées à des investissements massifs dans la recherche et l'innovation, susceptibles de porter leurs fruits à long terme. Il est crucial d'investir prudemment, en tenant compte des réglementations européennes sur les véhicules, notamment électriques, et de suivre de près les politiques visant à interdire les voitures thermiques d'ici 2035. Un retour en arrière sur ces politiques pourrait invalider les efforts et investissements réalisés dans les véhicules électriques par Stellantis.

Néanmoins, Stellantis conserve une position solide dans ce domaine, offrant une opportunité potentielle à long terme, à condition qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises politiques. Le secteur automobile souffrant particulièrement en période de crise économique, il est donc essentiel de surveiller les facteurs macroéconomiques, comme une possible récession ou une augmentation du chômage, qui pourraient impacter négativement ce secteur.

Dans ce contexte d'incertitude, pour les investisseurs intéressés, il est plus que jamais recommandé de mettre en place un plan d'investissement avec une stratégie de dollar cost averaging (DCA) pour lisser le prix d'acquisition de l'action Stellantis dans le temps. Bien que les prix aient déjà bien baissé, le cours de Bourse Stellantis pourrait continuer à baisser et une stratégie DCA permettrait d'éviter les scénarios catastrophes.

