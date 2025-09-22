Action SIXT : faut-il investir en 2025 ?

sixt location de voitures enseigne (Crédits: Adobe Stock)

Le groupe allemand Sixt s'est imposé comme l'un des leaders mondiaux de la location automobile. En 2025, l'action Sixt suscite l'intérêt des investisseurs en raison de résultats financiers solides, d'une expansion internationale marquée par la conquête du marché nord-américain, et d'une volonté affirmée de s'inscrire dans une trajectoire durable via l'électrification de sa flotte. Toutefois, le secteur de la location auto reste soumis à de fortes pressions concurrentielles et aux aléas économiques, ce qui peut peser sur l'évolution du cours de l'action Sixt en Bourse.

Dans cet article, nous vous proposons une analyse complète de l'action Sixt, en commençant par l'histoire et les chiffres clés du groupe, ses résultats récents, la répartition géographique de ses revenus, son positionnement ESG, ainsi que les aspects techniques et fondamentaux de l'action Sixt, afin d'évaluer les opportunités et les risques d'un investissement dans cette action en 2025.

Nous vous rappelons que vous pouvez investir en Bourse dans l'action allemande Sixt depuis l'un des meilleurs PEA, le titre étant éligible, afin de bénéficier des avantages fiscaux de cette enveloppe. Vous pourrez aussi vous positionner sur Sixt depuis l'un des meilleurs compte-titres, notamment en cas d'utilisation de produits dérivés à levier. Attention dans tous les cas à choisir l'un des meilleurs courtiers en ligne afin de profiter d'une large gamme d'actifs mais aussi d'outils et services adaptés à votre profil d'investisseur, le tout avec des frais raisonnables.

Qui est Sixt ? Histoire et chiffres clés du groupe

SIXT, ou Sixt SE, est un groupe familial allemand devenu en 2025 l'un des leaders mondiaux de la location de voiture. Sixt s'est imposé dans le secteur de la location de voiture en promettant de louer des voitures haut de gamme à petit prix.

Créé en 1912 par Martin Sixt à Munich (initialement sous le nom Sixt Autofahrten und Selbstfahrer), le groupe Sixt a commencé modestement avec sept voitures (quatre Mercedes et trois Deutz de luxe). Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, Sixt compte environ 2 200 agences dans plus de 100 pays. Au 2ème trimestre 2025, le parc automobile de Sixt atteignait environ 197 800 véhicules, soit +5,7 % en un an, avec une part premium de sa flotte à 54 %, mise en avant comme un atout stratégique.

Début 2024, Sixt a conclu un très ambitieux accord signé avec Stellantis qui prévoit que jusqu'à 250 000 véhicules soient livrés à Sixt d'ici 2026, afin de renforcer sa flotte en Europe et en Amérique du Nord.

L'année 2024 a été marquée par un chiffre d'affaires Sixt record de 4,0 milliards d'euros, en hausse de +10,5 % par rapport à 2023.

Quels sont les derniers résultats financiers de Sixt ?

Au deuxième trimestre 2025, Sixt a de nouveau surpris par la solidité de ses performances financières. Le chiffre d'affaires Sixt a atteint 1,08 milliard d'euros, en hausse de 7,4 % sur un an, établissant un nouveau record trimestriel pour le groupe.

La rentabilité de Sixt s'est également nettement améliorée avec un bénéfice avant impôts (EBT) de 107,3 millions d'euros, soit une progression de près de 71 % par rapport à 2024. En revanche, l'EBITDA recule légèrement de 8,1 %, un effet principalement lié à la forte proportion de véhicules loués (leasing) dans la flotte, dont les coûts se reflètent directement dans cette ligne comptable.

Sixt a par ailleurs confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025, visant une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +5 % et +10 % par rapport à 2024, ainsi qu'une marge bénéficiaire avant impôts autour de 10 %, témoignant de la confiance de la direction dans sa trajectoire de croissance.

Comment se répartissent les revenus de Sixt selon les zones géographiques ?

En 2024, l'Allemagne, marché natif du groupe, représente encore l'une des plus grosses parts des revenus de Sixt. En Allemagne seulement, les revenus ont atteint environ 1,14 milliards d'euros sur les 4 milliards, soit 28,5 % des revenus totaux du groupe.

Les autres pays européens (hors Allemagne) ont quant à eux généré 1,55 milliards d'euros, soit 38,7 % des revenus totaux du groupe Sixt.

L'Allemagne et l'Europe étant en progression de 5,6 % et 5,7 % en 2024, l'Europe fait donc jeu égal en taux de croissance avec le cœur de marché du groupe Sixt.

Répartition des revenus sur les principaux marchés sur lesquels Sixt est présent

Source : Cafedelabourse.com

En revanche, c'est en Amérique du Nord que Sixt a enregistré la performance la plus remarquable car les revenus y ont flambé de +22,2 %, pour atteindre 1,31 milliard d'euros, propulsés par un fort dynamisme hivernal et estival. L'Amérique du Nord représentent donc maintenant presque 33 % des revenus du groupe Sixt.

Est-ce que l'action Sixt constitue un bon investissement ESG ?

Sixt affiche un profil ESG solide qui peut séduire les investisseurs responsables. Avec un score de risque ESG de 14,8 sur 100 selon Sustainalytics (plus le score est bas, mieux c'est), le groupe Sixt se classe parmi les meilleurs de son secteur.

La stratégie ESG de Sixt repose sur plusieurs axes concrets, notamment l'électrification progressive de sa flotte, avec un objectif de 70 à 90 % de véhicules électriques en Europe d'ici 2030, le déploiement de solutions de recharge (plus de 300 000 bornes accessibles via l'app Sixt Charge), la promotion de la mobilité partagée grâce à sa plateforme ONE, et des agences déjà neutres en carbone depuis 2023.

L'ESG est intégré au cœur de la gouvernance de Sixt, puisqu'une part de la rémunération des dirigeants dépend d'objectifs environnementaux et de satisfaction client. Ces initiatives confirment l'engagement durable du groupe au-delà du simple discours.

Quels sont les ratios financiers de Sixt ? Analyse fondamentale et avis

L'analyse fondamentale de l'action Sixt met en évidence des atouts notables. Comme le montre le graphique en étoile ci-dessous, la qualité du management et la profitabilité du groupe ressortent comme excellentes. La croissance, en revanche, apparaît plus moyenne, tandis que la valorisation se situe à un niveau encore attractif.

Le PER de l'action Sixt est quasiment aligné avec la moyenne du secteur, tandis que l'EBITDA, inférieur à celui de l'industrie, constitue un signal positif en matière de maîtrise opérationnelle. De plus, le Price Earning Growth (PEG) est proche de celui des autres entreprises du secteur, ce qui confirme un profil équilibré.

Enfin, le Value Investing Screener Score attribue une note particulièrement favorable à Sixt, renforçant l'idée que l'action présente un potentiel intéressant pour un investisseur soucieux de combiner solidité financière et valorisation juste.

Principaux éléments de l'analyse fondamentale de l'action Sixt

Source : Value Investing Screener

Jusqu'où peut aller l'action Sixt en Bourse ? Analyse technique et avis

Au niveau de l'analyse technique, l'action Sixt affiche une progression de plus de 34 % en un an, confirmant l'intérêt des investisseurs pour le titre Sixt en Bourse.

Après une forte envolée en juin 2025, le cours de Bourse Sixt a buté en juillet sur le seuil symbolique des 100 euros, atteignant un plus haut à 98 euros, désormais considéré comme la résistance majeure.

Depuis, une phase de correction s'est enclenchée et le titre Sixt évolue actuellement autour de 85 euros. Le prochain niveau de support à surveiller se situe à 81 euros. En cas de rebond, il pourrait offrir une opportunité d'achat de l'action Sixt pour viser un retour vers les 85 euros, voire les 98 euros.

En revanche, si ce niveau de support venait à casser, le titre Sixt pourrait reculer vers un support intermédiaire à 78 euros, puis vers le seuil des 74 euros, identifié comme support clé à court et moyen terme.

Analyse technique de l'action Sixt en 2025

Source : ProRealTime Web

Faut-il investir dans Sixt en 2025 ? Avis Café de la Bourse

L'action Sixt semble être un choix judicieux pour les investisseurs à la recherche d'un investissement dont la performance est portée par un management de qualité et une profitabilité élevée. Le groupe Sixt bénéficie d'atouts indéniables, notamment une position forte en Europe et en Amérique du Nord, une flotte en croissance marquée par une montée en gamme, ainsi qu'une stratégie ESG ambitieuse qui répond aux attentes actuelles du marché.

Toutefois, l'investissement dans l'action Sixt n'est pas exempt de risques. Sixt évolue dans un secteur cyclique, sensible aux aléas économiques, aux variations des coûts de financement et aux évolutions réglementaires liées à la transition énergétique. À cela s'ajoute une concurrence intense, notamment des géants américains de la location (Avis, Europcar, etc.).

En résumé, Sixt combine robustesse financière et potentiel de croissance, mais l'action Sixt doit être envisagée dans une stratégie équilibrée qui prend en compte les opportunités comme les risques.

