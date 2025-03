Action Nvidia : comment investir après les derniers résultats ?

Avec une capitalisation boursière dépassant les 3 200 milliards de dollars, l’action Nvidia est devenue un véritable baromètre de la santé du Nasdaq et des valeurs technologiques.

L'attente était à son comble pour l'annonce des derniers résultats de Nvidia . La société californienne joue en effet un rôle clé dans les dernières innovations autour de l'IA. Avec une capitalisation boursière dépassant les 3 200 milliards de dollars, l'action Nvidia est devenue un véritable baromètre de la santé du Nasdaq et des valeurs technologiques.

Découvrez notre analyse des derniers résultats de Nvidia ainsi que notre analyse technique des cours de Bourse Nvidia pour trader l'action Nvidia en bourse. Alors, comment investir en Bourse dans l'action Nvidia après cette annonce de résultats très attendue ? Découvrez notre analyse et avis de l'action Nvidia.

Pourquoi les résultats Nvidia sont si attendus ?

Les résultats trimestriels de Nvidia sont particulièrement attendus par les investisseurs et traders, car l'action Nvidia est désormais l'une des plus grandes capitalisations boursières au monde, surpassant des géants comme Microsoft, Google et Amazon. En tant qu'action la plus influente du S&P 500 et du Nasdaq 100, les performances de Nvidia ont un impact majeur sur l'ensemble des marchés américains, et plus particulièrement sur le secteur technologique.

Ces derniers mois, Nvidia a été au centre d'une vague de spéculations autour des innovations en intelligence artificielle (IA), considérées comme le principal moteur de la récente croissance des indices boursiers américains. Une déception sur des résultats Nvidia pourrait provoquer une correction significative, non seulement sur son cours de bourse Nvidia, mais également sur l'ensemble des valeurs technologiques et des indices américains, fragilisant ainsi l'élan récent des marchés US. Tous les regards sont donc tournés vers Nvidia, véritable symbole de l'innovation en IA et pilier des marchés financiers mondiaux, dont les résultats influenceront l'orientation des investisseurs et traders à court et moyen terme.

Notons que les investisseurs et les analystes ont l'habitude d'avoir des attentes hors norme concernant les résultats financiers de Nvidia, et même s'ils sont bons (voir excellents), ils sont parfois perçus comme insuffisants.

Quels sont les enjeux de l'IA en 2025 ?

En 2025, le développement de l'intelligence artificielle est un enjeu majeur pour les États-Unis, tant sur le plan économique que stratégique. La demande de plus en plus importante pour les modèles d'IA générative et les besoins croissants en puissance de calcul placent les entreprises américaines, et en particulier Nvidia, au cœur d'une compétition mondiale pour l'innovation.

Nvidia joue en effet un rôle clé dans cette révolution en fournissant les puces graphiques et accélérateurs indispensables aux centres de données et aux modèles d'apprentissage de l'intelligence artificielle.

D'un autre côté, la rivalité technologique avec la Chine conduit les États-Unis à restreindre l'exportation de composants stratégiques, notamment les puces nécessaires au bon fonctionnement de l'IA, ce qui peut réduire le potentiel commercial d'entreprise comme Nvidia.

Quels sont les derniers résultats Nvidia ? Notre analyse et avis

Nvidia a enregistré un bénéfice ajusté par action de 0,89 dollar, avec un revenu net de 22,1 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025, clos le 26 janvier 2025. L'entreprise Nvidia a également généré des ventes de 39,3 milliards de dollars, en hausse de 12 % par rapport au troisième trimestre 2024 et de 78 % sur un an. Le segment des centres de données a atteint un niveau historique, avec des revenus de 35,6 milliards de dollars, représentant une augmentation de 16 % par rapport au trimestre précédent et de 93 % sur un an.

La marge brute de Nvidia s'établit à 73,0 %, légèrement en baisse par rapport aux estimations précédentes, tandis que le résultat d'exploitation dépasse les projections des analystes de Wall Street.

Sur l'ensemble de l'exercice fiscal 2025, Nvidia affiche des résultats records avec un chiffre d'affaires annuel de 130,5 milliards, en hausse de 114 %.

Résultats Nvidia : comparaison avec les attentes des analystes financiers

D'après les données fournies par la société d'analyse FactSet, les analystes financiers anticipaient un bénéfice ajusté par action Nvidia de 0,84 dollar et un revenu net de 38,1 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025. Nvidia a surpassé ces prévisions en annonçant un bénéfice par action de 0,89 dollar et un revenu net de 39,3 milliards de dollars, dépassant ainsi les attentes de 6 % pour le bénéfice par action et de 3 % pour le revenu net.

Malgré ces résultats supérieurs aux prévisions, l'action Nvidia a reculé de 1,5 % en « post-market ».

Lors de la précédente annonce des résultats en novembre 2024, Nvidia avait également dépassé les attentes, avec un chiffre d'affaires de 35,1 milliards de dollars contre 33,2 milliards anticipés, soit une surperformance de 5,7 %.

Cependant, après cette publication, le titre Nvidia avait connu une baisse en séance post-marché, les investisseurs jugeant les perspectives insuffisantes. Ce phénomène semble se répéter, illustrant une déconnexion entre les performances financières de Nvidia et les réactions des marchés financiers.

Notons toutefois qu'après une baisse de 26 % en janvier 2025 à la suite des inquiétudes liées à la concurrence, notamment concernant l'émergence de DeepSeek, l'action NVIDIA a rebondi, enregistrant par la suite une hausse de plus de 27 %.

Résultats Nvidia : prévisions pour les prochains mois

Pour l'année 2025, Nvidia anticipe une croissance continue, soutenue par la forte demande en solutions d'intelligence artificielle et les besoins en calcul de haute performance. Pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2026, l'entreprise Nvidia anticipe un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 42,1 milliards de dollars.

Cette performance de Nvidia est principalement attribuée au succès de la nouvelle puce Blackwell, malgré des difficultés au début du lancement de sa production. Nvidia prévoit également une légère diminution de sa marge brute à 71 % pour le prochain trimestre, en raison des coûts liés à la montée en puissance de la production de Blackwell, mais anticipe une amélioration progressive au cours de l'année.

Par ailleurs, les principaux clients de Nvidia ont indiqué une augmentation significative de leurs dépenses d'investissement en 2025, pouvant atteindre une croissance de 30 à 35 %, ce qui devrait renforcer davantage la position de Nvidia sur le marché.

Est-ce que l'action Nvidia va continuer de montrer en Bourse en 2025 ? Notre avis et analyse technique

Nous allons maintenant étudier les cours de l'action Nvidia sous un angle chartiste avec une analyse technique à long terme et à court terme, afin de compléter les éléments fondamentaux examinés précédemment. Cette approche nous permettra d'identifier les tendances clés, les niveaux de support et de résistance, ainsi que les signaux potentiels d'achat ou de vente, l'objectif étant de déterminer les meilleurs points d'entrée et de sortie.

Analyse technique de l'action Nvidia à court terme

L'ouverture des marchés américains aujourd'hui sera un moment important pour l'action Nvidia, alors que les investisseurs digèrent les résultats annoncés le 26 février 2025. À court terme, l'attention se porte sur la résistance des 140 $, niveau clé qui, s'il est cassé, pourrait ouvrir la voie vers une nouvelle dynamique haussière, propulsant le titre Nvidia vers ses plus hauts historiques. Toutefois, en cas d'échec de cassure de ce niveau, une correction technique pourrait ramener le cours de Bourse de Nvidia vers le support des 125 $, un niveau à surveiller attentivement. Si ce support venait à céder sous les pressions vendeuses, la prochaine zone de support de l'action Nvidia se situe autour des 115 $, représentant un niveau critique où les acheteurs pourraient tenter de reprendre la main.

Analyse graphique de l'action Nvidia à court terme

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG.com, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Nvidia à long terme

À long terme, l'analyse chartiste met en évidence la résistance clé des 150 $ pour l'action Nvidia, un niveau stratégique qu'il faudra suivre avec la plus grande attention. Une cassure franche de cette zone ouvrirait la voie à une nouvelle phase haussière, avec la possibilité d'atteindre des plus hauts historiques.

En revanche, si le cours de Bourse de Nvidia venait à repartir à la baisse, il faudrait surveiller la zone autour de 115 $, qui représente un support majeur où les acheteurs pourraient tenter de se repositionner.

Si cette zone venait à céder sous la pression vendeuse, le prochain palier technique pour l'action Nvidia se situerait autour des 100 $, constituant alors un niveau d'achat potentiellement attractif à long terme, en particulier pour les investisseurs cherchant à profiter de valorisations plus modérées sur le titre Nvidia.

Analyse graphique de l'action Nvidia à long terme

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG.com, données à titre indicatif

Faut-il investir dans l'action Nvidia en 2025 ? Notre avis

Nvidia reste un géant incontesté de la tech et l'une des plus grandes capitalisations boursières mondiales tous secteurs confondus. La tendance de l'action Nvidia est indéniablement haussière, avec une performance spectaculaire de +730 % entre le 1er janvier 2023 et le 27 février 2025. Ce rallye impressionnant témoigne de la confiance des investisseurs dans le leadership de Nvidia sur des segments clés tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies de pointe.

Cependant, après une telle ascension, il n'est pas exclu qu'une correction survienne. Celle-ci pourrait être motivée par des prises de bénéfices ou une simple consolidation technique, des mouvements naturels dans une tendance haussière. Cela ne remet toutefois pas en question les fondamentaux solides de l'entreprise Nvidia ni son potentiel à long terme.

Pour les investisseurs qui ne sont pas encore positionnés, il est essentiel de rester stratégiques. Plutôt que de tout investir d'un coup, une approche d'investissement échelonné (ou « Dollar Cost Averaging ») pourrait être judicieuse. Cela permet de lisser les coûts d'entrée, particulièrement dans un contexte où la volatilité peut augmenter à court terme et où les prix de l'action Nvidia sont proches de leur plus haut historique.

En conclusion, Nvidia reste une valeur incontournable pour un portefeuille orienté sur la croissance et l'innovation, mais une approche réfléchie et progressive est recommandée pour profiter pleinement de son potentiel tout en maîtrisant les risques.

Comment investir et trader l'action Nvidia en 2025 ?

Il est possible d'investir dans l'action Nvidia de différentes façons, en fonction du profil de l'investisseur et de son horizon d'investissement. L'approche la plus directe consiste à acheter l'action Nvidia sur le marché, au prix actuel de 131 $. Pour les investisseurs disposant d'un budget plus limité, certains courtiers en Bourse permettent de se positionner sur l'action Nvidia via des produits dérivés plus accessibles en termes de prix unitaire.

Pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer à Nvidia tout en diversifiant leur portefeuille boursier, les ETF constituent une alternative intéressante. Une première option consiste à investir dans un ETF répliquant le Nasdaq 100, où Nvidia figure parmi les principales capitalisations boursières. Une autre possibilité est d'opter pour un ETF spécialisé dans l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, comme par exemple l'ETF Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened (CHIP), qui intègre NVIDIA à hauteur de 28,55 %.

Enfin, les traders à la recherche de gains à court terme peuvent se tourner vers les produits dérivés tels que les options ou les turbos. Ces instruments financiers permettent de tirer parti des fluctuations du cours de l'action Nvidia, avec la possibilité d'amplifier les gains (et aussi les pertes) grâce à l'effet de levier. Toutefois, ce type de stratégie de trading implique un risque élevé et nécessite un money management rigoureux, notamment avec l'utilisation de stop-loss pour limiter les pertes potentielles.

