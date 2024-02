Action Netflix : comment investir dans le leader du streaming en 2024 ?

netflix (crédit photo : Pexels / John-Mark Smith )

Netflix a redéfini la façon dont nous consommons les films et les séries, en transformant le paysage de l'industrie du divertissement et du cinéma.

Dans cet article, nous analyserons les derniers résultats de Netflix qui ont été annoncés le 23 janvier 2024, les attentes des marchés financiers et les implications sur l'évolution de l'action Netflix en Bourse. Faut-il investir en Bourse dans l'action Netflix en 2024 ?

Action Netflix en plein essor : les derniers résultats financiers dépassent les attentes

Après la révélation des derniers résultats financiers qui ont positivement surpris les marchés, l'action de Netflix a connu une hausse impressionnante de + 8 % à la clôture de Wall Street le 23 janvier 2024.

En effet, la plateforme de streaming a enregistré une croissance significative de son nombre d'abonnés, avec 13,1 millions de nouveaux membres au compteur, portant ainsi le total à 260,8 millions de membres payants. Ce chiffre témoigne de la capacité de Netflix à maintenir son expansion malgré un marché de plus en plus concurrentiel avec l'arrivée des offres de HBO, Disney+, Amazon Prime ou encore Paramount+.

Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il intervient au moment où Netflix a imposé des restrictions sur le partage de mots de passe et augmenté ses tarifs. Ces mesures, initialement sources d'inquiétude pour les investisseurs, laissaient présager une possible érosion de la base d'abonnés. Cependant, la croissance soutenue du nombre d'abonnés démontre la résilience et l'attrait continu pour l'offre Netflix.

L'introduction de l'offre avec publicité par Netflix a eu un impact significatif sur les résultats financiers de l'entreprise. Ce sont près de 30 % des nouveaux abonnements qui concernent cette offre, ce qui témoigne de son succès. De plus, Netflix a généré (et diversifié) des revenus supplémentaires grâce à la publicité.

Bilan performance 2023 et objectifs 2024 de l'action Netflix

En 2023, l'action Netflix (NFLX ) a enregistré une performance de + 68 % malgré une forte baisse de -26 % entre juillet et octobre 2023. Depuis le 1er janvier 2024, l'action Netflix enregistre déjà une performance de +5 % (hors effet d'annonce après clôture du 23 janvier 2024, soit +13 % au total).

Bien que les bénéfices par action Netflix soient légèrement inférieurs aux attentes, avec 2,11 $ contre 2,22 $ attendus par les analystes, l'entreprise a démontré une robustesse remarquable en affichant un chiffre d'affaires de 8,83 milliards de dollars, surpassant les 8,72 milliards prévus par les analystes.

Pour le quatrième trimestre de l'année 2023, Netflix a réalisé des bénéfices de 937,8 millions de dollars, consolidant sa position de leader dans l'industrie du divertissement et du streaming. Les perspectives pour l'année 2024 sont également prometteuses, avec une prévision d'augmentation de la marge opérationnelle à + 24 %, en comparaison avec les + 22 % précédemment anticipés. De plus, Netflix projette un bénéfice par action de 4,49 $ pour le premier trimestre fiscal de 2024, dépassant les attentes de Wall Street qui étaient de 4,10 $.

Ces résultats et prévisions illustrent la dynamique positive de Netflix et renforcent la confiance des investisseurs dans la stratégie à long terme de l'entreprise.

Analyse technique de l'action Netflix en 2024

Alors que le plus haut historique du prix de l'action Netflix se situe à 700 $ et que le plus bas des 5 dernières années se situe à 163 $, nous observons un scénario technique particulièrement intéressant sur l'action NFLX.

À court terme, il faudra surveiller pour l'action Netflix la zone de résistance à 495 $ puis celle autour des 500 $ (voir graphique ci-dessous). Compte tenu du probable prix d'ouverture au-delà de 530 $, ces niveaux joueront probablement le rôle de support et pourraient constituer des niveaux de prix intéressants pour un achat de l'action NFLX.

Si le prix de l'action Netflix venait à casser ces niveaux, il ne serait pas impossible d'anticiper un retour à 470 $, un prix qui sera alors un objectif potentiellement pertinent pour le trading de positions short, comme pour un possible rachat à bon compte.

Analyse graphique UT 1H sur l'action Netflix en 2024

Café de la Bourse

Source : ProRealtime Web

À plus long terme, il semblerait que les prix de l'action Netflix aient cassé l'importante résistance à 480 $, amorçant une poursuite probable de la hausse, bien qu'un retour sur les 480 $ soit possible avant que la hausse ne se concrétise. Le niveau des 480 $ qui fait maintenant office de support est un niveau de prix potentiellement intéressant pour un achat de l'action Netflix avec comme objectif cible les 580 $, voire même par extension les 690 $ qui constituent le dernier niveau de résistance connu.

En cas de cassure du support à 480 $, c'est un retour de la baisse qui devra être anticipé pour l'action Netflix, avec comme premier objectif la moyenne mobile 100 périodes autour des 300 $, et comme objectif plus lointain un retour sur le plus bas à 160 $.

Analyse graphique UT Hebdo sur l'action Netflix en 2024

Café de la Bourse

Source : Prorealtime Web

Avis action Netflix : faut-il investir dans Netflix en 2024 ?

En ce début d'année 2024, les investisseurs se posent la question d'investir dans l'action Netflix, après une année 2023 marquée par des performances financières solides. La société Netflix a démontré sa capacité à s'adapter aux changements du marché, notamment avec l'introduction de l'offre avec publicité et la gestion efficace des restrictions sur le partage de mots de passe et la hausse des prix. Ces facteurs, combinés à une augmentation constante du nombre d'abonnés et à des prévisions financières prometteuses, suggèrent que Netflix pourrait voir sa croissance se poursuivre en 2024.

Cependant, il ne faut pas oublier de prendre en compte le contexte économique qui pourrait grandement impacter les résultats de Netflix. En effet, si Netflix est capable de gagner des abonnés, il ne faut pas oublier qu'il est possible de perdre ses abonnés aussi rapidement qu'on les a acquis. Les abonnements jugés non essentiels pourraient être en première ligne pour réduire les dépenses en cas de perte de vitesse de l'économie et d'augmentation du chômage.

En conclusion, l'action Netflix semble bien positionnée pour maintenir sa dynamique positive en 2024, mais comme pour tout investissement en bourse, il est essentiel de rester informé et prudent.

