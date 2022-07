Action Johnson & Johnson : faut-il investir sur le géant américain de la santé ?

Action Johnson & Johnson sur ses plus hauts : faut-il investir sur le géant américain de la santé ?. Crédit photo : Adobe Srock

Avec une capitalisation boursière actuelle de 458 milliards de $, le groupe américain Johnson & Johnson se classe dans le top 10 des plus grandes sociétés mondiales.

Johnson & Johnson est le N°1 mondial du secteur pharmaceutique, de la santé et des outils chirurgicaux, sans oublier les produits d'hygiène et de beauté destinés à la grande distribution.

Découvrez notre analyse de Johnson & Johnson : son profil, son cours de Bourse actuel, ses succès, ainsi que ses produits.

Enfin, nous nous demanderons s'il peut être intéressant ou non d'investir en Bourse dans l'action Johnson & Johnson.

Infographie : chiffres-clé du groupe Johnson & Johnson

460 Mds $ : capitalisation boursière au 18 juillet 2022

20,9 Mds $ : profit 2021 du groupe Johnson & Johnson

Top 10 des plus grands groupes mondiaux

2,4 % : rendement actuel du dividende

1886 : année de création du groupe Johnson & Johnson

Johnson & Johnson : N°1 mondial de la santé

Les débuts de Johnson & Johnson

L'histoire de Johnson & Johnson débute il y a 130 ans, grâce aux antiseptiques chirurgicaux issus des travaux de Joseph Lister. Ainsi, en 1885, Robert Wood Johnson et ses deux frères eurent l'idée de développer des bandages stériles chirurgicaux. Ce fut le début du succès de Johnson & Johnson, un succès qui se poursuit avec le lancement de la gamme de poudres pour bébés développée dès 1893.

Johnson & Johnson a su dès le début du XXème siècle venir en aide aux populations lors d'événements marquants de l'histoire : durant la première guerre mondiale, Johnson & Johnson approvisionne en produits de premiers soins les soldats, et en 1918, durant la grande pandémie de grippe espagnole, Johnson & Johnson produit de grandes quantités de masques de protection.

Ces deux évènements ne furent que quelques exemples des succès de Johnson & Johnson au cours des 130 dernières années.

Johnson & Johnson aujourd'hui

Avec 93,8 milliards de $ de chiffre d'affaires en 2021 pour un profit de 20,88 milliards de $, l'empire Johnson & Johnson est présent dans la majeure partie des pays du monde.

Son chiffre d'affaires 2021 se répartit ainsi :

• 47,2 milliards de $ aux États-Unis (50,31 %) ;

• 23,6 milliards de $ en Europe (25,16 %) ;

• 17,3 milliards de $ en Asie/Pacifique (18,44 %) ;

• 5,7 milliards de $ dans le reste du monde (6,07 %).

Les 3 segments du groupe Johnson & Johnson

Pharmaceutique : 52,08 milliards de $ de C.A 2021 (55 %)

Avec sa filiale Janssen, le groupe Johnson & Johnson développe et commercialise des médicaments et des vaccins relatifs aux principales pathologies : l'immunologie, les vaccins (dont ceux liés au Covid-19), les maladies infectieuses, les neurosciences ; l'oncologie ; l'hématologie ; l'hypertension pulmonaire ; les maladies cardiovasculaires et métaboliques.

Consumer Health (Santé grand public) : 14,64 milliards de $ de C.A 2021 (16 %)

Au sein de ce segment, Johnson & Johnson invente et distribue des produits grand public pour la santé et la beauté tels que : l'hygiène féminine, les produits de premiers secours (pansements, désinfectants, …), l'hygiène bucco-dentaire, et les produits de beauté.

Produits médicaux : 27,06 milliards de $ de C.A 2021 (29 %)

Johnson & Johnson Medtech développe et commercialise des produits chirurgicaux destinés aux hôpitaux. On retiendra en particulier les outils liés à la chirurgie générale et orthopédique. Le groupe s'est également spécialisé dans les dispositifs de traitements des arythmies cardiaques, des AVC, et des pathologies neurovasculaires.

Johnson & Johnson Medtech développe également des applications de santé oculaire.

Résultats financiers de Johnson & Johnson

Graphique du chiffre d’affaires de Johnson & Johnson sur 10 ans (En milliards de $)



Au cours des 10 dernières années, le chiffre d'affaires de Johnson & Johnson évolue entre 67,2 et 93,8 milliards de dollars. Il est globalement en tendance haussière entre 2012 et 2021, passant de 67,2 milliards de $ en 2012 à 93,8 milliards de $ en 2021, soit une croissance de + 40 % sur 10 ans.

Graphique du bénéfice de Johnson & Johnson sur 10 ans (En milliards de $)



Au cours des 10 dernières années, le bénéfice net de Johnson & Johnson est en croissance, passant de 10,9 milliards de $ en 2012 à 20,9 milliards de $ en 2021, soit une croissance de + 92 % sur 10 ans.

Seule l'année 2017 présente un bénéfice réduit à 1,3 milliard de $, un résultat qui s'explique par une forte provision d'impôt sur le bénéfice de 16,37 milliards de $ mais qui ne remet pas en cause l'efficience opérationnelle du groupe.

Résultats du premier semestre 2022 de Johnson & Johnson

Les résultats du 2ème trimestre 2022 et du premier semestre 2022 ont été publiés le 19 juillet 2022. Il en ressort un chiffre d'affaires en croissance de + 4 %, mais une réduction du bénéfice net :

• 45,63 milliards de $ contre 47,45 milliards de $ de chiffre d'affaires entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022 (+ 4,0 %) ;

• 12,75 milliards de $ contre 9,96 milliards de $ de bénéfice net entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022 (- 20,1 %).

Ce repli du bénéfice net au titre du premier semestre 2022 ne provient pas d'une réduction de l'efficience opérationnelle du groupe Johnson & Johnson mais s'explique principalement par le poste du compte de résultat « Other (Income) expense » (Autres profits et dépenses) ayant généré un profit exceptionnel au titre du premier semestre 2021.

On notera également une hausse de 593 millions de $ au titre de la R&D entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022.

Dividende Johnson & Johnson

Graphique du dividende Johnson & Johnson sur 10 ans (En $ par action, date d’exercice retenue)





Johnson & Johnson fait partie de la liste des 65 aristocrates du dividende américains.

Le dividende Johnson & Johnson passe de 2,40 $ par action en 2012 à 4,19 $ en 2021, soit une croissance de + 74,6 %.

Le rendement de l'action Johnson & Johnson est actuellement de 2,40 % à son cours de Bourse de 174,23 $ du 18 juillet 2022.

Action Johnson & Johnson : analyse des résultats financiers et valorisation en Bourse

Johnson & Johnson : notre étude des ratios financiers

Johnson & Johnson présente les ratios suivants à son cours de Bourse actuel de 174,23 $ au 18 juillet 2022 :

• un BPA (Bénéfice Par Action) 2021 établi à 7,93 $, soit une rentabilité bénéficiaire du BPA 2021 de 4,6 % ;

• des capitaux propres de 74,02 milliards de $, très inférieurs à sa capitalisation boursières actuelle de 458 milliards de $ ;

• un ratio d'endettement financier sur capitaux propres raisonnable établi à 0,46.

Analyse graphique du cours de l'action Johnson & Johnson en Bourse à long terme

Graphique du cours de l’action Johnson & Johnson sur 20 ans



Entre début 2000 et fin 2012, le cours de Bourse de l'action Johnson & Johnson évolue de 48,5 $ à 71,6 $ (+ 48 %) pour ensuite intensifier sa croissance et s'établir à 174,2 $ en cette mi-juillet 2022.

Hormis quelques secousses en 2009, 2015, 2018 et 2020, la mégatendance de l'action Johnson & Johnson est clairement haussière. D'ailleurs, l'action Johnson & Johnson est actuellement proche de son plus haut historique atteint le 25 avril 2022 au cours de 186 $.

Faut-il investir en Bourse dans l'action Johnson & Johnson ?

Le groupe Johnson & Johnson présente des marges bénéficiaires sur chiffre d'affaires impressionnantes pour un groupe mature de cette taille opérant au sein d'un secteur de « consommation grand public » :

• 22,3 % en 2021 ;

• 17,8 % en 2020 ;

• 18,4 % en 2019 ;

• 18,8 % en 2018.

Sa capacité à générer des profits est donc indéniable, et peut même être qualifiée de rare au sein des grands groupes matures liés à la « consommation grand public » (hors segments Tech, growth et GAFAM).

Les choses se compliquent lorsque l'on regarde la capitalisation boursière de 460 milliards de $ du groupe Johnson & Johnson. Le PER de Johnson & Johnson s'établit actuellement à 27,9 (en moyenne sur les 4 dernières années). En d'autres termes, l'investisseur s'intéressant actuellement à l'action Johnson & Johnson paye en Bourse ses actions pour presque 30 ans de la valeur de ses profits annuels. Ce ratio semble trop élevé, même en considération de la croissance du BPA (Bénéfice Par Action) du groupe Johnson & Johnson de + 10 % par an (en moyenne sur 10 ans, non capitalisée).

À titre comparatif, et afin de citer des exemples de grands groupes français connus du grand public, il y a encore quelques mois, des grands noms parmi les leaders mondiaux de leurs secteurs tels que AXA et TotalEnergies pouvaient encore être acquis sur des niveaux de PER inférieurs à 10.

Même constat concernant le rendement du dividende Johnson & Johnson : à moins de 2,5 %, celui-ci nous semble un peu faible pour une approche d'investissement axée sur le rendement du dividende.

Bien que le groupe Johnson & Johnson présente d'excellentes marges bénéficiaires, l'action Johnson & Johnson nous semble actuellement trop bien valorisée.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse