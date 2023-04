Action EssilorLuxottica : après une année record, qu’attendre en 2023 ?

(Crédits photo : EssilorLuxottica médiathèque - )

Leader mondial de l'industrie de l'optique verticalement intégré, EssilorLuxottica a connu une année 2022 record en termes de chiffre d'affaires, mais aussi de résultat opérationnel et de résultat net. L'année 2023 commence en forte croissance, notamment grâce au rebond de la demande chinoise.

EssilorLuxottica commence bien l'année 2023

Selon la publication des résultats d'EssilorLuxottica pour le premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica a atteint 6 151 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 8,6 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires de la société du premier trimestre 2022.

La croissance est plus soutenue dans les régions en développement comme l'Asie-Pacifique (+ 9,40 %) et l'Amérique latine (+ 15,70 %) que dans les régions plus matures comme EMEA (+ 6,8 %) et Amérique du Nord (+ 11,40 %).

État des lieux du secteur de l'optique

L'industrie de l'optique propose une gamme d'accessoires oculaires destinés à la correction de la vue ou à la protection des yeux, notamment contre la lumière du soleil.

La croissance du marché des lunettes est principalement due au vieillissement de la population, car les individus vieillissants sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes de vision, ce qui entraîne une augmentation de la demande de lunettes.

Il y a divers types de produits disponibles dans l'industrie de la lunetterie, comme les lunettes de vue, les lentilles et les lunettes de soleil, qui sont portés non seulement pour améliorer la vue, mais aussi pour améliorer l'apparence, ce qui en fait un marché diversifié et intéressant pour les investisseurs. La croissance du marché de la lunetterie devrait également être stimulée par l'élévation du niveau de vie et l'importance croissante accordée à la mode.

Le marché de​s lunettes devrait aussi profiter des lunettes intelligentes dans les prochaines années qui peuvent inclure des caractéristiques comme des écrans de réalité augmentée, des assistants vocaux, des capteurs biométriques et d'autres technologies avancées qui permettent d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Globalement, le marché de l'optique devrait connaître un taux de croissance annuel supérieur à 5 % entre 2021 et 2030.

Pourquoi investir dans l'action EssilorLuxottica en Bourse ?

Comme mentionné précédemment, le vieillissement de la population est l'un des principaux facteurs qui devraient stimuler la demande de produits optiques dans le temps (notamment via des lunettes de lecture, des verres progressifs ou encore des lentilles de contact). Au niveau mondial, les plus de 65 ans, qui représentent aujourd'hui 9,1 % de la population, représenteront 11,7 % de la population mondiale en 2030 et 15,9 % en 2050.

L'amélioration globale du niveau de vie de la population devrait également stimuler la demande de produits optiques, notamment dans les zones en développement ou dans les nouveaux marchés comme les marchés émergents (Inde, Chine, Afrique), qui s'intéressent de plus en plus à leur santé et à la mode.

Sans oublier la prise de conscience accrue de la protection des yeux contre les rayons UV et de l'importance de la santé oculaire avec la progression de la myopie par exemple qui devraient aussi soutenir l'industrie.

D'après la National Institutes of Health, la myopie et la myopie forte devraient concerner respectivement 52 % (4 949 millions de personnes) et 10,0 % (925 millions de personnes) de la population mondiale d'ici à 2050. Alors qu'elle devrait concerner plus de 50 % de la population mondiale en 2050, la myopie ne concernait que 27 % de la population mondiale en 2010.

Il faut aussi prendre en compte l'esthétique et la mode qui jouent un rôle de plus en plus important dans la demande de produits optiques. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent des lunettes qui non seulement améliorent leur vision, mais qui les font aussi se sentir bien et plus en confiance.

Puisque le portefeuille de marques de l'entreprise est exclusif (en marques propres, mais aussi en marques sous licence), il couvre une grande variété de segment de marché, ce qui lui permet de proposer un véritable accessoire de mode permettant à chacun d'exprimer leur personnalité (Bulgari, Chanel, Persol, Oakley, Michael Kors, Prada, Ray Ban, Versace, etc.).

Les lunettes intelligentes sont aussi un domaine prometteur, car elles peuvent être utilisées dans une variété d'applications. Elles peuvent, par exemple, être utilisées pour afficher des données de santé en temps réel, comme le rythme cardiaque, afin d'aider les personnes à surveiller leur état de santé.

Elles peuvent également être utilisées pour la navigation, la communication et le divertissement, permettant aux utilisateurs d'accéder à des informations et de rester connectés lorsqu'ils sont en déplacement ou qu'ils visitent un nouvel endroit.

En 2021, EssilorLuxottica a lancé un centre d'innovation à Dijon en France. En 2022, l'entreprise a renforcé sa capacité de recherche et développement autour des lunettes connectées en inaugurant un centre de recherche en collaboration avec le Politecnico di Milano, l'un des meilleurs instituts de technologie scientifique au monde.

L'accord entre EssilorLuxottica et l'institut polytechnique de Milan a permis de créer le Smart Eyewear Lab et porte sur un investissement de plus de 50 millions d'euros, ce qui témoigne de l'engagement continu de l'entreprise dans la recherche et l'innovation dans le domaine des lunettes connectées pour profiter des opportunités de cette nouvelle génération de lunettes​.

Analyse technique de l'action EssilorLuxottica

Après avoir gagné plus de 365 % entre février 2009 et décembre 2015 en passant de près de 27 euros à près de 124 euros, l'action EssilorLuxottica en Bourse a évolué dans un range jusqu'en mai 2019 (entre 100 euros et 123 euros) avant de former un nouveau sommet autour des 145 euros en janvier 2020.

Les prix ont ensuite chuté vers un nouveau point bas autour des 87 euros avant d'exploser en gagnant plus de 123 % entre mars 2020 et novembre 2021 avec un nouveau sommet autour des 195 euros. L'action EssilorLuxottica a alors baissé jusqu'en septembre 2022 autour des 140 euros​ avant de finir l'année dernière autour des 177 euros.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action EssilorLuxottica

Graphique Journalier de l'action EssilorLuxottica – Source : Plateforme de trading en ligne ActivTrader

Après avoir perdu jusqu'à presque 10 % cette année autour des 155 euros, le cours de l'action EssilorLuxottica augmentait de plus de 2,50 % en 2023 avant la publication des résultats du 20 avril 2023 avec une action EssilorLuxottica autour des 175 euros.

Avec les chiffres positifs de la publication des résultats, les cours de Bourse de EssilorLuxottica ont ouvert avec un gap haussier de plus de 6 % le 21 avril 2023 avec une action EssilorLuxottica autour de 186 euros, un niveau jamais atteint depuis janvier 2022.

Notre avis sur l'action EssilorLuxottica en Bourse

Au-delà des opportunités de croissance du secteur que nous avons mentionnées, il existe d'autres avantages d'investir dans l'action EssilorLuxottica en Bourse.

En plus d'être une entreprise qui mise sur l'innovation (plus de 12 000 brevets) pour proposer des produits toujours plus novateurs, EssilorLuxottica profite aussi d'un grand réseau de distribution (plus de 18 000 magasins) et d'une approche de distribution multicanal, avec des activités en ligne, qui proposent de nombreuses marques populaires.

EssilorLuxottica est aussi présent dans plusieurs segments de l'industrie de la lunetterie, ce qui permet de profiter de plusieurs opportunités de croissance et de diversifier plus ou moins le risque.

Il s'agit donc d'un acteur intégré puissant avec un avantage concurrentiel important qui possède une forte position sur le marché de l'optique grâce à son portefeuille de marques renommées et son réseau de distribution mondial.

Enfin, EssilorLuxottica propose un dividende en hausse depuis de nombreuses années. En 2022, le dividende EssilorLuxottica était en hausse de 29 % par rapport à 2021 à 3,23 euros par action EssilorLuxottica.

Investir dans les actions du numéro 1 mondial de l'optique présente aussi des risques, notamment opérationnel et de march​é.​ EssilorLuxottica doit par exemple faire face à l'inflation liée aux coûts de production et aux fluctuations des matières premières utilisées dans la fabrication de ses produits.

