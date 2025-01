Action Bureau Veritas : faut-il investir en Bourse en 2025 ?

En 2024, Bureau Veritas a renforcé sa présence dans les marchés stratégiques.

Café de la Bourse se penche sur Bureau Veritas , leader mondial des tests, inspections et certifications (TIC). Découvrez notre analyse du titre, notre étude approfondie sur la mission de l'entreprise Bureau Veritas, ses diverses activités, sa performance financière, et les perspectives d'investissement dans l'action Bureau Veritas en Bourse en 2025. Comment trader et investir en Bourse dans les actions du nouveau venu dans le CAC 40 en 2025 ?

Qui est Bureau Veritas ? Mission et ambition de Bureau Veritas

Bureau Veritas se positionne comme un leader mondial des tests, inspections et certifications (TIC), aidant ses clients à garantir la qualité, la sécurité et la durabilité de leurs activités.

Avec sa stratégie LEAP | 28, l'entreprise vise une croissance organique élevée à un chiffre, une amélioration continue de ses marges et des rendements solides pour ses actionnaires. Bureau Veritas s'inscrit dans une dynamique de transformation durable, en misant sur la décarbonation, l'efficacité énergétique et la transformation numérique.

Quelle est la stratégie de l'entreprise Bureau Veritas pour dominer son marché ?

La stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas repose sur un mix harmonieux entre croissance externe, croissance organique et concentration sur son coeur de métier.

La croissance organique

Bureau Veritas cible un taux de croissance élevé à un chiffre grâce à la forte demande en services ESG (environnement, social, gouvernance) et en certifications liées à la durabilité.

Les acquisitions ciblées et l'optimisation de son portefeuille

En 2024, Bureau Veritas a renforcé sa présence dans les marchés stratégiques. Parmi les acquisitions notables figurent Security Innovation (21 M€ de chiffre d'affaires en 2023) dans la cybersécurité aux États-Unis, et trois entreprises en Asie dans le domaine des tests et certifications pour les produits électroniques et électriques (20 M€ de chiffre d'affaires cumulé en 2023). En parallèle des acquisitions, Bureau Veritas cède régulièrement des activités non stratégiques comme ce fut le cas en Chine cette année avec la cession d'une activité de supervision technique dans le secteur de la construction qui représentait un chiffre d'affaires annuel de 30 millions d'euros.

Quelles sont les forces et faiblesses de Bureau Veritas ?

Forces et faiblesses de Bureau Veritas

Quelles sont les activités de Bureau Veritas ?

Bureau Veritas regroupe ses activités en plusieurs divisions, chacune ayant enregistré des performances variées. Voici un détail des activités avec leurs parts respectives dans le chiffre d'affaires total de Bureau Veritas.

Marine & Offshore (8 % du chiffre d'affaires)

Avec une croissance organique de 14,7 %, cette division bénéficie de la décarbonation du secteur maritime et de la modernisation des flottes. Ses activités incluent :

Nouvelles constructions (41 % des revenus divisionnaires) : forte demande pour des navires à carburant propre

Services In-service (46 %) : inspections et certifications pour la conformité aux règlements environnementaux

Services offshore (13 %) : consulting et évaluation de l'efficacité énergétique des navires

Agri-Food & Commodities (20 % du chiffre d'affaires)

Malgré une croissance organique de 4,6 %, cette division a souffert de la faiblesse des métaux et minerais. Ses activités comprennent :

Pétrole & pétrochimie (32 %) : développement de services en Amérique du Nord et au Moyen-Orient

Métaux & minerais (31 %) : reprise progressive grâce à la hausse des prix de l'or

Agroalimentaire (23 %) : forte demande au Moyen-Orient et en Amérique

Industrie (21 % du chiffre d'affaires)

Avec une croissance de 17,5 %, cette division est portée par les énergies renouvelables et les services environnementaux. Les activités incluent :

Pétrole et gaz (32 %) : augmentation des services liés au cycle d'investissement favorable

Certifications industrielles (18 %) : croissance en Asie et au Moyen-Orient

Bâtiments & Infrastructure (30 % du chiffre d'affaires)

Malgré une croissance modérée de 4,3 %, cette division reste la plus importante. Les points forts incluent :

Construction : projets majeurs comme les JO de Paris 2024

Services d'exploitation : activité stable en France et croissance en Asie

Certification (8 % du chiffre d'affaires)

Avec une croissance de 16 %, cette division est soutenue par la demande en certifications environnementales (ESG) et digitales.

Produits de consommation (13 % du chiffre d'affaires)

Croissance organique de 7,3 %, portée par les audits RSE et les tests électroniques en Asie et aux États-Unis.

Analyse fondamentale de l'action Bureau Veritas

Tous les résultats suivants concernent le premier semestre 2024.

Commentaires du dirigeant lors de la dernière publication de Bureau Veritas

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, a affirmé : « Notre stratégie LEAP | 28 démontre son efficacité, soutenue par une forte demande pour nos services ESG et une capacité à saisir des opportunités de marché dans les secteurs clés. »

Analyse du chiffre d'affaires Bureau Veritas

Le chiffre d'affaires Bureau Veritas s'établit à 3,02 milliards d'euros (+9,2 % organique). Les segments Marine & Offshore, Industrie et Certification enregistrent les plus fortes croissances.

Analyse du résultat opérationnel Bureau Veritas

Le résultat opérationnel ajusté atteint 451,9 millions d'euros (+4,1 %), avec une marge stable à 15 %. L'amélioration des marges dans les activités à forte valeur ajoutée compense les pressions sur d'autres segments.

Analyse du résultat net Bureau Veritas

Le résultat net attribuable progresse à 234,3 millions d'euros (+0,8 %). La stabilité est en partie due à des effets de change négatifs.

Analyse de la dette nette Bureau Veritas

La dette nette ajustée de Bureau Veritas s'établit à 1,112 milliard d'euros à fin juin 2024, en augmentation par rapport aux 936 millions d'euros à fin 2023. Cette hausse est principalement liée à des rachats d'actions et à des investissements stratégiques. Le ratio dette nette/EBITDA reste toutefois à un niveau faible de 1,06x, témoignant d'une structure financière solide.

Analyse du free cash flow Bureau Veritas

Le free cash flow atteint 189,9 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de 44 % par rapport à 2023. Cette progression est due à une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement, malgré une augmentation des investissements dans les acquisitions. Le taux de conversion du cash flow reste supérieur à 90 %, reflétant une bonne génération de liquidités.

Analyse technique de Bureau Veritas en 2025

Analyse graphique de l'action Bureau Veritas en 2025

source : TradingView

Analyse technique de l'action Bureau Veritas en 2025

Sur les 12 derniers mois, l'action Bureau Veritas est en hausse de 32 % en Bourse. Le titre Bureau Veritas a suivi une tendance haussière tout le long de la période avec en support la droite oblique de pente ascendante (en jaune sur le graphique), testée à plusieurs reprises au long de l'année 2025. Le prochain niveau de résistance pour l'action Bureau Veritas est sur la zone des 30 euros (en bleu sur le graphique). La tendance de l'action Bureau Veritas à moyen terme est positive avec un cours de bourse au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours (en bleu sur le graphique). La MACD est positive et au-dessus de sa ligne de signal.

Faut-il acheter l'action Bureau Veritas en 2025 ? Notre avis

Avec une stratégie claire, des acquisitions ciblées et une forte demande pour ses services ESG, Bureau Veritas est bien positionné pour maintenir une croissance durable. Cependant, les fluctuations monétaires et les défis dans certains segments (Métaux & Minéraux) représentent des risques. L'action Bureau Veritas peut être recommandée pour les investisseurs en Bourse à la recherche d'une exposition à la transformation durable et industrielle.

