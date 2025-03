Action Broadcom : comment investir en 2025 ?

Parmi les principaux concurrents de Broadcom, on retrouve des géants comme Intel, Qualcomm et Nvidia.

L'annonce des résultats du premier trimestre 2025 a confirmé la forte croissance de Broadcom, propulsée par l'essor de l'intelligence artificielle et l'intégration stratégique de VMware. Avec un chiffre d'affaires en forte hausse et une rentabilité impressionnante, l'action Broadcom suscite un regain d'intérêt chez les investisseurs. Mais après une correction marquée en début d'année 2025, le moment est-il opportun pour se positionner sur l'action Broadcom ?

Dans cet article, nous allons faire le point sur l'analyse technique et fondamentale de l'action Broadcom, nous allons étudier le potentiel de rebond du titre Broadcom en Bourse dans le contexte géopolitique actuel, et nous verrons s'il peut être pertinent d'investir en Bourse dans l'action Broadcom en 2025. Notre avis sur l'action Broadcom.

Qui est Broadcom ?

Broadcom est une entreprise américaine spécialisée dans les semi-conducteurs et les infrastructures réseau. Elle conçoit et fabrique des composants électroniques essentiels aux technologies modernes, notamment des puces pour les télécommunications, pour les centres de données, pour les réseaux sans fil, et même certaines applications industrielles. Le secteur d'activité principal de Broadcom est celui des semi-conducteurs, mais Broadcom est aussi présente dans les logiciels d'infrastructure pour les entreprises, notamment depuis le rachat de VMware en 2023.

Broadcom a été fondée en 1991 en Californie et s'est rapidement imposée comme un acteur clé dans les technologies de communication. En 2016, elle a fusionné avec Avago Technologies, une entreprise singapourienne issue d'anciens départements de Hewlett-Packard, donnant naissance au groupe Broadcom tel qu'on le connaît aujourd'hui. Depuis, Broadcom a poursuivi une stratégie agressive de rachat, absorbant des entreprises comme CA Technologies et VMware pour se diversifier au-delà des semi-conducteurs.

Parmi les principaux concurrents de Broadcom, on retrouve des géants comme Intel, Qualcomm et Nvidia dans les semi-conducteurs, mais aussi Cisco et Arista Networks dans les infrastructures réseau. Sur le marché des logiciels d'entreprise, Broadcom affronte des acteurs comme Microsoft et IBM. Broadcom est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du secteur technologique.

Quels sont les derniers résultats de Broadcom annoncés en 2025 ?

Broadcom a publié de très bons résultats pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2025, établissant un nouveau record de chiffre d'affaires à 14,92 milliards de dollars, en progression de 25 % sur un an. Cette dynamique est largement portée par la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA) et l'intégration de VMware, qui booste la division logiciel du groupe Broadcom.

En détail, le segment des semi-conducteurs a généré 8,21 milliards de dollars (+11 % sur un an), tandis que le pôle logiciel d'infrastructure a grimpé à 6,7 milliards de dollars, affichant une croissance impressionnante de 47 %. L'Intelligence artificielle joue un rôle clé dans cette montée en puissance, avec des revenus liés aux solutions IA atteignant 4,1 milliards de dollars, en progression fulgurante de 77 % sur un an.

Sur le plan de la rentabilité, le bénéfice net ajusté Broadcom s'établit à 7,82 milliards de dollars, soit une hausse de près de 50 % par rapport à l'an dernier. Le flux de trésorerie libre atteint 6,01 milliards de dollars, assurant à Broadcom des liquidités confortables, malgré d'importants investissements en 2024.

Fort de ces performances, le groupe Broadcom reste confiant pour la suite, tablant sur un chiffre d'affaires attendu à 14,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, avec un EBITDA ajusté autour de 66 % des revenus. Ces perspectives solides ont immédiatement séduit les investisseurs en Bourse, et l'action Broadcom a bondi de 12,8 % en post-marché.

Quelle est la position de Broadcom dans le secteur des semi-conducteurs en 2025 ?

Si l'entreprise ne fabrique pas elle-même ses semi-conducteurs, car s'appuyant sur des fondeurs comme TSMC, Broadcom reste un acteur majeur grâce à son positionnement stratégique dans la conception et l'intégration de technologies innovantes.

Mais il ne faut pas oublier que l'industrie des semi-conducteurs est aujourd'hui au cœur des tensions géopolitiques. La situation avec Taïwan, où est basé TSMC, le premier fabricant mondial de puces, suscite des inquiétudes grandissantes. La menace chinoise met la chaîne d'approvisionnement en tension, poussant les États-Unis à renforcer leur politique d'autonomie technologique. Face à ces risques, Broadcom, comme ses concurrents Nvidia, Qualcomm et Intel, doit composer avec des stratégies de diversification des sources d'approvisionnement et un soutien accru des gouvernements occidentaux pour la relocalisation de la production.

Dans cette course aux semi-conducteurs, Broadcom adopte une approche distincte de ses concurrents. Nvidia domine l'IA avec ses GPU ultra-performants, Qualcomm règne sur les processeurs mobiles, tandis qu'Intel tente de rattraper son retard en développant ses propres capacités de fonderie. Broadcom, de son côté, capitalise sur les grosses infrastructures (datacenters, cloud et télécommunications), un marché stratégique et moins exposé aux aléas des ventes de produits grand public.

Dans ce contexte mondial sous haute tension, Broadcom tire son épingle du jeu en s'appuyant sur une stratégie de consolidation et de diversification. L'acquisition de VMware renforce sa présence dans les logiciels d'entreprise, lui permettant d'être moins dépendant des fluctuations des ventes de semi-conducteurs. Ainsi, Broadcom ne se contente plus d'être un fabricant de puces puisqu'il devient un acteur clé de l'infrastructure numérique mondiale, à mi-chemin entre les géants du hardware et les leaders du cloud.

Quels sont les fondamentaux de l'action Broadcom ? Notre avis et analyse fondamentale

En ce qui concerne les fondamentaux, Broadcom se distingue par des ratios de valorisation particulièrement élevés, témoignant à la fois de l'enthousiasme des investisseurs et des fortes attentes en matière de croissance. Le PER (Price-Earnings Ratio) Broadcom atteint 83,64, soit près du double de la moyenne dans le secteur des semi-conducteurs à 44,18. Une valorisation aussi tendue peut s'expliquer par l'attrait du marché pour les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle, mais elle pose également la question du potentiel de croissance future. De même, le Price-to-Book (P/B) Broadcom affiche 12,07, bien au-dessus des 7,26 de moyenne dans le secteur, ce qui traduit une prime conséquente sur l'actif net de l'entreprise.

Cette valorisation élevée s'accompagne aussi de versement de dividendes Broadcom relativement faible, car comme beaucoup d'entreprise de la tech, Broadcom choisit de réinvestir massivement ses profits dans la croissance et les acquisitions, ce qui en fait une valeur de croissance pure.

Toutefois, si la valorisation peut sembler excessive, elle s'explique par des fondamentaux solides et un modèle économique particulièrement robuste. Le graphique en toile d'araignée ci-dessous met en lumière la bonne rentabilité de Broadcom, qui affiche des marges impressionnantes et une exécution opérationnelle exemplaire.

Soulignons que le VIS Score, l'indicateur natif de Value Investing Screener, affiche une note de seulement 5 sur 13, une note donc sous la moyenne qui pourrait rebuter les investisseurs les plus prudents à se positionner sur le titre Broadcom.

Jusqu'où peut monter l'action Broadcom en 2025 ? Notre avis et analyse technique

L'action Broadcom (AVGO) devrait ouvrir au-dessus de 200 $ après l'annonce des résultats du 6 mars 2025, un niveau clé qui revêt une double importance technique et psychologique. En effet, ce seuil constitue un niveau de résistance majeur de l'action Broadcom, amplifié par son statut de chiffre rond, souvent surveillé par les investisseurs. La réaction du marché à ce niveau sera donc déterminante pour la suite de la tendance.

Si les prix de l'action Broadcom parviennent à s'installer durablement au-dessus des 200 $, nous pourrions voir une accélération haussière en direction des 235 $, voire des 250 $, qui correspondent à la dernière zone de résistance. À l'inverse, en cas de rejet sous cette zone de prix symbolique, les niveaux de support à 180 $ et 160 $ l'action Broadcom seront à scruter attentivement.

Après une correction marquée en début d'année 2025, la dynamique haussière sur l'action Broadcom pourrait reprendre si ces niveaux techniques étaient franchis et si les supports jouaient pleinement leur rôle de zone d'achat. La bataille des 200 $ sera le premier test de la solidité du rebond et un indicateur clé pour la tendance future de l'action Broadcom.

Analyse graphique de l'action Broadcom en 2025

Source : ProRealTime Web

Faut-il acheter l'action Broadcom en 2025 ? Notre avis

L'année 2025 pourrait bien offrir une conjoncture intéressante pour investir sur l'action Broadcom. D'un côté, les excellents résultats récemment publiés attestent d'une croissance solide, portée par la demande constante en intelligence artificielle et en infrastructure IT. De l'autre, la correction observée depuis le début de l'année a permis d'absorber une partie des excès de valorisation, rendant le momentum plus intéressant pour les investisseurs.

Toutefois, il convient de rester prudent car l'action Broadcom demeure une valeur de croissance pure, évoluant dans un secteur hautement valorisé (bulle), celui des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. La volatilité y est forte, et il est donc essentiel d'ajuster la taille de sa position en fonction de son appétence au risque et de ne pas surexposer son portefeuille boursier sur une action comme Broadcom.

Ainsi, pour un investisseur de long terme, l'action Broadcom représente un pari ambitieux mais potentiellement très rémunérateur, à condition d'accepter une forte volatilité et de bien calibrer son exposition.

Comment trader et investir dans l'action Broadcom ?

L'action Broadcom (AVGO) est cotée sur le Nasdaq, il est donc possible de l'acheter via un courtier en Bourse qui propose les marchés américains. Toutefois, le cours de Bourse avoisinant les 200 $ par action Broadcom, pourrait représenter un frein pour les petits portefeuilles. Une alternative intéressante consiste alors à se tourner vers un neo courtier Bourse proposant des actions fractionnées, permettant d'investir à partir de seulement 1 €. Cela offre une meilleure gestion du risque tout en rendant l'action Broadcom accessible à plus d'investisseurs.

Pour ceux souhaitant se diversifier et limiter leur exposition aux fluctuations d'un seul titre, les ETF sur le secteur des semi-conducteurs constituent une solution pertinente. Nous en avons trouvé 3 qui semblent pertinents :

ETF VanEck Semiconductor (ISIN : IE00BMC38736), investi à plus de 12 % dans Broadcom ;

ETF Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened (ISIN : LU1900066033), plus exposé à Broadcom, avec une allocation dépassant 18 % ;

ETF HSBC Nasdaq Global Semiconductor (ISIN : IE000YDZG487), intégrant plus de 11 % de Broadcom dans sa composition.

Enfin, pour les traders cherchant à tirer parti de la volatilité de l'action Broadcom à court terme, les produits dérivés comme les options, les turbos et les warrants peuvent être des solutions attractives pour profiter d'un effet de levier dans un cadre réglementé mais attention au risque accru.

Que ce soit via l'achat direct, les actions fractionnées, les ETF ou les produits dérivés, plusieurs stratégies existent pour investir dans Broadcom, en fonction de son profil d'investisseur et de son goût pour le risque.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse