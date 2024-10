Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor: procédure de redressement judiciaire prorogée information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Acticor Biotech annonce que le Tribunal de commerce de Paris a décidé de proroger sa procédure de redressement judiciaire, procédure dont il a prononcé l'ouverture le 6 août dernier.



Cette procédure vise à permettre à Acticor d'évaluer toutes les solutions pour poursuivre son développement, ainsi que sa recherche de financement et de partenaire. Elle lui permet également d'être en mesure de financer ses opérations jusqu'en janvier 2025.





