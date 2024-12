Acticor: décision le 2 janvier sur la liquidation judiciaire information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Acticor Biotech a annoncé hier soir que le Tribunal de Commerce de Paris avait mis en délibéré au 2 janvier sa décision concernant la mise en liquidation judiciaire de la société biopharmaceutique.



Acticor avait déposé, la semaine passée, une requête de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait actuellement l'objet.



Suite à l'échec, en juillet dernier, de son essai de phase 2/3 dans le traitement de la thrombectomie mécanique dans l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu, Acticor ne dispose plus que d'un horizon de trésorerie que jusqu'au mois de janvier 2025.



Dans l'attente du jugement, il n'y aura pas de reprise de la cotation des actions Acticor Biotech, précise la société dans un communiqué.





