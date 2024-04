Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor Biotech: rebond après la dégringolade de la veille information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Acticor Biotech signe un rebond technique vendredi à la Bourse de Paris après sa dégringolade de la veille, due à l'échec de son étude de phase 2/3 dans le traitement des AVC.



A l'approche de la mi-journée, l'action de l'entreprise biopharmaceutique bondissait de 85%, un redressement tellement vif qu'il entraînait une réservation à la hausse de la valeur.



Ce rebond intervient alors que le titre avait dévissé de plus de 92% jeudi, son essai clinique n'ayant pas atteint ses critères d'évaluation.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent une valorisation désormais simplement réduite à la trésorerie nette, soit un cours situé entre 0,17 et 0,23 euro.



'La société étant mono-produit et monoprogramme (...), l'échec de l'essai réduit la valeur du pipeline clinique dans son état actuel à zéro', explique la société de Bourse.



Invest, qui estime que poursuivre le développement du glenzocimab lui semble désormais improbable, dit envisager trois scenarii possibles pour la suite d'Acticor.



Il s'agit, d'après l'intermédiaire, (1) d'une liquidation judicaire faute d'activité et/ou de repreneur, (2) d'une opération de M&A sur la forme du rapprochement entre Erytech et Pherecydes et (3) un accord de licence avec le cash encore disponible via le rachat des droits d'un nouvel actif.





