Acticor Biotech publie ses résultats semestriels 2023 et fait le point sur ses avancées cliniques

• Adaptation du plan de développement de l’étude de phase 2/3 ACTISAVE avec des résultats cliniques attendus dès le 2ème trimestre 2024 en vue d’un enregistrement du glenzocimab en Europe et aux États-Unis au plus tard en 2028



• Approbation par l’agence réglementaire britannique (MHRA) du protocole de l’étude de phase 2b LIBERATE, premier essai clinique évaluant glenzocimab dans l’infarctus du myocarde



• Trésorerie et équivalents de trésorerie de 8 M€ au 30 juin 2023