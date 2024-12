Acticor Biotech en procédure de liquidation judiciaire

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Acticor Biotech annonce le dépôt par l’administrateur judiciaire, d’une requête auprès du Tribunal de Commerce de Paris de la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société, en procédure de liquidation judiciaire. Cette biotech au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments pour le traitement des urgences cardiovasculaires et notamment les maladies thrombotiques aigues précise que l’audience se tiendra le 19 décembre 2024.

