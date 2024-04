Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor Biotech: échec de l'étude de phase 2/3 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Acticor Biotech a annoncé jeudi qu'un essai clinique de phase 2/3 n'avait pas atteint ses critères d'évaluation dans le traitement de l'AVC, ce qui avait pour conséquence une suspension de son cours de Bourse.



L'entreprise biopharmaceutique indique que l'analyse des premiers résultats ne montre pas d'efficacité du glenzocimab sur le critère principal, la proportion de patients présentant un handicap sévère ou un décès 90 jours après l'AVC.



L'essai a également échoué dans l'atteinte de son critère secondaire, à savoir la proportion de patients revenant à la vie sans handicap 90 jours après l'AVC.



Yannick Pletan, le directeur général délégué et directeur médical, a évoqué des résultats 'extrêmement décevants' et en contradiction avec les résultats de l'étude précédente de phase 1b/2a.



Cet essai de phase 1b/2a, dont les données avaient été publiées en janvier dernier, avait effectivement confirmé le profil de sécurité du glenzocimab et montré une réduction de la mortalité et des hémorragies intracérébrales.



La dernière étude de phase 2/3 a inclus 438 patients, parmi lesquels 421 ont été traités, dont 211 dans le bras avec glenzocimab en association avec le traitement de référence de l'AVC.



