Acticor Biotech bondit après de bons résultats contre l'AVC

"C'est la première fois qu'un essai clinique randomisé évaluant un agent antithrombotique en association avec une thrombolyse pendant la phase aiguë d'un accident vasculaire cérébral ischémique démontre une réduction significative de la mortalité" explique le professeur Mikaël Mazighi, investigateur coordinateur d'Actimis et premier auteur de l'article. Pour lui ceci est très probablement dû à la diminution des hémorragies intracérébrales symptomatiques".

L'article signale une réduction du taux et de la gravité des hémorragies intracrâniennes et de la mortalité chez les patients traités avec glenzocimab.

Cette biotech au stade clinique spécialiste du traitement des urgences cardiovasculaires et notamment des accidents vasculaires cérébraux, précise que le critère principal de l'étude a été atteint confirmant la bonne tolérance du glenzocimab chez les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique aigu.

(AOF) - Acticor Biotech voit son action bondir de 44,22% à 4,37 euros après l'annonce de la publication des résultats de l'étude de phase 1b/2a Actimis dans le journal "The Lancet Neurology".

