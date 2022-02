Acticor Biotech annonce les résultats positifs de son étude de phase 1b/2a, ACTIMIS, chez les patients atteints d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique aigu

Pour recevoir toute l'information financière d'Acticor Biotech en temps réel, faites-en la demande par mail à acticor@newcap.eu



• Atteinte du critère principal de l’étude qui confirme le profil de sécurité d’emploi très favorable du glenzocimab



• Réduction du nombre d’hémorragies intracérébrales et de la mortalité dans le groupe traité avec glenzocimab



Le Docteur Gilles Avenard, Directeur Général d’Acticor Biotech commente : « Nous sommes très satisfaits de ces résultats prometteurs qui sont sans équivalent depuis plusieurs années et qui renforcent notre enthousiasme à poursuivre le développement de glenzocimab dans cette indication. Nous allons poursuivre des analyses plus fines des données afin de mieux adapter la poursuite du développement et publier l’ensemble des résultats dans une revue internationale. Nous saisissons l’opportunité de remercier les patients qui ont participé à cette étude ainsi que leur famille, et également tous les professionnels de santé qui ont, avec dévouement, contribué à leur recrutement et leur suivi dans des conditions de travail fort difficiles, pendant cette pandémie ».