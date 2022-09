Acticor Biotech annonce le recrutement du premier patient aux États-Unis dans son étude de phase 2/3 ACTISAVE dans le traitement de l’AVC

Pour recevoir toute l'information financière d'Acticor Biotech en temps réel, faites-en la demande par mail à acticor@newcap.eu



Ce premier patient américain a été inclus au CHI Memorial Stroke and Neuroscience Center, Chattanooga, Tennessee, par le Dr. Ruchir A. Shah, MD qui déclare : « Je suis très heureux de cette première inclusion aux États-Unis dans l'étude ACTISAVE. Le glenzocimab a un potentiel d'amélioration significatif chez les patients victimes d'un AVC ischémique, en particulier ceux qui subissent une thrombectomie mécanique. Nous avons un besoin urgent de nouveaux médicaments dans cette indication, et le glenzocimab présente un mécanisme d'action innovant et prometteur sur la re-canalisation et sur la microcirculation d’aval. Le Chattanooga CHI Memorial est une unité neurovasculaire à la pointe de la technologie, une grande partie étant consacrée à la recherche, et reçoit, dans des conditions médicales sans précédent, 1 400 patients par an victimes d’AVC. »