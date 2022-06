Acticor Biotech annonce la délivrance d’un brevet en Europe portant sur glenzocimab, son produit innovant pour le traitement des urgences cardio-vasculaires

• Ce brevet protège l’utilisation de glenzocimab dans les maladies thrombotiques jusqu’en 2036



• Ce brevet est d’ores et déjà délivré aux États-Unis et à Singapour et est en cours de délivrance dans d’autres pays comme le Japon



Paris, France, le 29 juin 2022 – 18h00 CEST - ACTICOR BIOTECH (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT), entreprise de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardio-vasculaires, en particulier l’accident vasculaire cérébral, annonce que l’Office Européen des Brevets (OEB) a délivré un nouveau brevet qui renforce le portefeuille de brevets d’Acticor Biotech. Il assure la protection du glenzocimab dans les maladies thrombotiques en Europe jusqu’en 2036.



Cette délivrance en Europe vient compléter celles déjà obtenues en novembre 2020 aux États-Unis et en novembre 2021 à Singapour protégeant aussi glenzocimab jusqu’en 2036. Le brevet est également en cours d’instruction dans d’autres pays comme le Japon.



À ce jour, trois familles de brevets, comprenant 4 brevets délivrés et 33 demandes de brevet en cours d’examen, protègent glenzocimab et son utilisation.