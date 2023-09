ACTICOR adapte son étude clinique ACTISAVE en vue de l’enregistrement du glenzocimab pour le traitement de l’AVC

Pour recevoir toute l'information financière d'Acticor Biotech en temps réel, faites-en la demande par mail à acticor@newcap.eu



- Résultats cliniques de l’étude de phase 2/3 ACTISAVE désormais attendus dès le deuxième trimestre 2024

- Adaptation du plan de développement en vue d’un enregistrement du glenzocimab en Europe et aux États-Unis envisagé au plus tard en 2028



Acticor Biotech, (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT) entreprise biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement du glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardio-vasculaires, annonce aujourd’hui l’évolution de son plan de développement dans l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ischémique aigu en vue de l’enregistrement du glenzocimab en Europe et aux États-Unis.