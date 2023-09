Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Actia: retour à un résultat net positif au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Actia Group publie un résultat net part du groupe de 1,4 million d'euros au titre du premier semestre, contre -8,1 millions un an auparavant, en partie grâce à la cession de sa division Power, tandis que son EBITDA des activités poursuivies a augmenté de 3,3% à 20,7 millions.



Le chiffre d'affaires de la société d'électronique s'est accru de 16,2% à 288,7 millions, 'même si la poursuite des tensions sur certains composants continue de limiter la production avec un retard d'une dizaine de millions à fin juin 2023'.



Actia Group continue de viser un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros à l'horizon fin 2025, indépendant de toute acquisition, et anticipe toujours une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 15% en 2023.





