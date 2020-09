ACTIA : Résultats du premier semestre 2020

Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 recule de 23,5 % pour s'établir à 202,0 M€. Sur la période, le point bas a été atteint en avril et la reprise progressive amorcée en mai s'est poursuivie depuis. ACTIA a néanmoins pu maintenir un EBITDA positif, à 0,2 M€ sur le semestre. Dans la lignée des perspectives de croissance attendue en début d'année construite avec le plan d'investissements 2017-2020, les effets de la crise sanitaire pèsent sur le résultat opérationnel qui ressort à .



Pour l'année 2020, ACTIA anticipe une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 15 %, exclusivement due à la pandémie et se donne pour objectif de recouvrer, dès 2021, le niveau d'activité de 2019. Sans nouveaux impacts sanitaires sur les opérations, le Groupe table sur une reconstruction de ses résultats au 2ème semestre 2020 pour absorber une partie des pertes du 1er semestre. Le Groupe continue à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger ses ressources financières et adapter ses programmes de développement afin de poursuivre sa stratégie de croissance et d'amélioration des résultats dans les années à venir.