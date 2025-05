Actia: recul de 10% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - Actia Group affiche un chiffre d'affaires de 125,8 millions d'euros pour le premier trimestre 2025, en recul de 10%, affecté par le ralentissement de sa division mobility (-15,9%) tandis que ses autres divisions ont enregistré une hausse cumulée de 25,2%.



En termes géographiques, si ses ventes ont augmenté en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique, elles ont reculé de 29% en Europe, pénalisées par un environnement industriel dégradé dans le secteur automotive.



Jugeant son activité conforme aux attentes, le groupe d'électronique embarquée anticipe une amélioration progressive au cours des prochains trimestres, en ligne avec son objectif de stabiliser le chiffre d'affaires annuel 2025 autour du niveau de 2024.





Valeurs associées ACTIA GROUP 3,0000 EUR Euronext Paris -1,64%