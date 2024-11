Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Actia: nouvel accord signé avec Ampere information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Suite à la signature d'un premier accord de partage d'expertise logicielle au premier semestre 2024, Actia fait part de la signature d'un nouvel accord prévoyant l'intégration, par Ampere, d'une équipe dédiée développée par Actia.



'Cette seconde étape de leur collaboration témoigne du savoir-faire d'Actia dans le domaine des systèmes électroniques embarqués pour véhicules', selon la société, qui vise à 'se positionner comme un acteur majeur de la transformation du secteur automobile'.



Ce partenariat lui permet de 'capitaliser sur son haut niveau technologique, sur son coeur de métier, et in fine de renforcer sa structure financière, dans la continuité des actions menées depuis deux ans'.





Valeurs associées ACTIA GROUP 3,19 EUR Euronext Paris -0,31%