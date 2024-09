Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Actia: le titre orienté à la hausse malgré le 'warning' information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 14:43









(CercleFinance.com) - L'action Actia s'inscrit en nette hausse mardi à la Bourse de Paris, où le groupe d'électronique figure parmi les plus fortes progressions du marché malgré l'avertissement qu'il a lancé ce matin.



A 14h30, le titre de ce fournisseur des marché de l'automobile, du ferroviaire, de l'aéronautique, de la défense, de l'énergie et des télécommunications gagne plus de 4% dans un marché qui gagne en moyenne 1,1%.



Sur le premier semestre, Actia Group a généré un chiffre d'affaires consolidé de 279,5 millions d'euros, en repli de 3,2%.



Son Ebitda atteint 35,2 millions d'euros, soit une marge de 12,6%, contre respectivement 20,7 millions et 7,2% au 1er semestre 2023.



Dans son communiqué, le groupe invoque un contexte économique qui s'est détérioré dans plusieurs secteurs d'activités, comme les engins de chantier et le matériel agricole, mais aussi les véhicules légers et de poids lourds.



Cette visibilité limitée sur l'activité du second semestre a amené le groupe à désormais anticiper une évolution de son chiffre d'affaires entre -5% et 0% cette année, contre -5% à +5% précédemment.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent un 'nouvel affaiblissement de la visibilité à court terme', tout en renouvelant leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de cinq euros.



Les investisseurs semblaient toutefois rassurés par le fait que la société ait maintenu sa feuille de route moyen terme, à savoir un objectif de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027.





Valeurs associées ACTIA GROUP 3,67 EUR Euronext Paris +4,26%