Actia Group: Scerac passe sous de 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 13:55









(CercleFinance.com) - La société civile Scerac, contrôlée par Raphaël Motte, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 décembre, le seuil de 5% du capital d'Actia Group, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.



Le déclarant a précisé détenir 995.000 actions Actia représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital et 3,07% des droits de vote de ce fournisseur d'équipements électroniques destinés aux marchés des véhicules et des télécommunications.





Valeurs associées ACTIA GROUP 2,74 EUR Euronext Paris +8,30%