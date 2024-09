ACTIA GROUP : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2024

Sur le 1er semestre 2024, ACTIA Group génère un chiffre d’affaires consolidé de 279,5 M€, en léger recul de -3,2 %. Soutenu par les opérations stratégiques concrétisées pendant la période, l’EBITDA consolidé est de 35,2 M€, en hausse de 70,0 %. Le Free Cash Flow s’établit à 21,8 M€, et l’endettement net, ramené à 176,9 M€, baisse de 11,0 M€ par rapport au 31 décembre 2023. Bien que la croissance soit freinée par le ralentissement de certains secteurs adressés, le renforcement de la structure opérationnelle et financière se poursuit en ligne avec la volonté du Groupe.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2024, ACTIA a mis en œuvre la nouvelle segmentation de ses activités autour de quatre divisions : Mobility, Aerospace, Energy, et Engineering Services. En adéquation avec les marchés mondiaux servis par le Groupe dont 60,2 % du chiffre d'affaires consolidé de la période est réalisé à l’international, la nouvelle segmentation offre une compréhension plus fine des différents domaines d'expertises et contribue à une meilleure lisibilité de la stratégie de développement du Groupe.