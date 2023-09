ACTIA GROUP : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023

ACTIA enregistre un chiffre d’affaires de 288,7 M€ sur ce 1er semestre 2023, soit une croissance de 16,2 % comparée à la même période en 2022. En ligne avec ses perspectives annuelles, le Groupe a une activité soutenue même si la poursuite des tensions sur certains composants continue de limiter la production avec un retard d’une dizaine de millions à fin juin 2023.

Sur ce 1er semestre 2023, avec une conjoncture marquée par l’inflation et un marché de l’emploi tendu, ACTIA Group dégage un EBITDA des activités poursuivies en hausse de 3,3 %, à 20,7 M€ (7,2 % du chiffre d’affaires). La saisonnalité des ventes, en particulier dans les SatCom, devrait générer une amélioration significative au 2ème semestre 2023.

Pour mémoire, ACTIA Group a cédé en 2022 deux activités non stratégiques afin de concentrer ses ressources sur l’électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l’énergie, et de renforcer sa structure financière ; le gearing diminue ainsi à 156,1 % contre 218,4 % à fin juin 2022. Les cessions, couplées aux efforts continus d’ACTIA pour s’adapter à la conjoncture, ont également contribué à la forte progression du résultat opérationnel à 7,6 M€ (2,6 % du chiffre d’affaires) contre 3,5 M€ à fin juin 2022 (1,4 % du chiffre d’affaires).