ACTIA GROUP : RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 1ER SEMESTRE 2022

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 1ER SEMESTRE 2022



Depuis début 2021, ACTIA a mis en place une organisation dédiée pour minimiser l’impact de la crise des composants sur ses opérations. Ainsi, les comptes consolidés du Groupe font apparaître, pour le 1er semestre 2022, un chiffre d’affaires de 248,5 M€, en hausse de 14,9 %. Dans le contexte actuel, le Groupe cherche en permanence à maximiser sa capacité à servir ses clients tout en continuant de se préparer pour honorer son carnet de commandes (IFRS 15) qui progresse à 429,8 M€ au 30 juin 2022 contre 405,2 M€ au 30 juin 2021. Il ne reflète pas la réalité des contrats pluriannuels puisque 88,9 % concernent des livraisons à moins d’un an, chiffre en progression par rapport au 31/12/2021 (386,0 M€ avec 82,4 % à moins d’un an).



Pour ce 1er semestre 2022, le Groupe dégage un EBITDA en croissance de 12,4 %, à 20,0 M€, contre 17,8 M€ au 1er semestre 2021 retraité. Le résultat opérationnel s’établit à 3,5 M€ (+12,2 %), contre 3,1 M€ au 1er semestre 2021 retraité, et par rapport au publié, soit une nette amélioration permise par l’aboutissement des deux opérations de cessions. La rentabilité des opérations reste néanmoins pénalisée par des facteurs conjoncturels. La crise des composants grève l’efficacité des outils de production et diminue la rotation des stocks tandis que les mesures restrictives liées à la pandémie de la COVID-19 ou ses conséquences perturbent le marché de l’emploi ou certains secteurs.