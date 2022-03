ACTIA GROUP : RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2021

En 2021, ACTIA Group a généré 462,8 M€ de chiffre d’affaires, soit une croissance annuelle de 5,5 %. Les tensions sur le marché des composants ont généré un retard de production évalué à 28 M€ au 31 décembre et des commandes non parvenues ou non traitées estimées à plus de 70 M€, dont plus de la moitié dans la télématique véhicules légers. La dynamique commerciale est restée soutenue avec le renouvellement de marchés existants et le gain de nouveaux contrats pluriannuels avec de grands constructeurs mondiaux dans les secteurs des Poids Lourds, des Bus & Cars, de l’Off Highway* et du Satellite. La pénurie des composants a freiné le niveau d’activités et mis sous tension les organisations, avec des frais supplémentaires partiellement pris en charge par les clients en 2021. Dans cet environnement défavorable, ACTIA a poursuivi l’avancement des travaux de R&D pour préparer l’accélération de la croissance et la structuration de son organisation, et a renforcé ses compétences. L’EBITDA passe de 24,2 M€ à 22,1 M€, supportant les coûts de développement de la division Power estimés à plus de 12 M€.

Afin de concentrer ses ressources sur l’électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l’énergie et de renforcer sa structure financière, ACTIA Group est en train de concrétiser deux opérations de cession d’activités non stratégiques de la Division Automotive, qui devraient permettre de réduire l’endettement du Groupe d’environ 70 M€.