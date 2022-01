ACTIA Group : Projets de cessions d’activités non stratégiques

Projets de cessions d’activités non stratégiques

Renforcement de la situation financière

Confirmation de l’objectif de croissance à horizon 4 ans



ACTIA, groupe industriel familial français à la pointe de l’électronique dans les domaines des transports (Poids lourds, Bus & Cars, Ferroviaire, engins spéciaux), de l’aérospatial et de l’énergie annonce l’étude de projets structurels de cession d’activités non stratégiques contribuant au renforcement de sa structure financière.

Conforté par la croissance continue de son carnet de commandes, permettant de viser, à une échéance de 4 ans, un chiffre d’affaires de plus de 800 M€, ACTIA Group envisage de céder des activités non essentielles à l’atteinte de cet objectif. Ces projets structurels viendraient renforcer les marges de manœuvre financières du Groupe, qui a, par ailleurs, sécurisé ses ressources financières via l’obtention de 100 % des PGE demandés en 2021, soit 50,7 M€, après les 41,4 M€ mis en place en 2020. De plus, dans l’hypothèse où certains covenants ne seraient pas respectés au 31 décembre 2021, ratios non encore établis à ce jour, ACTIA a obtenu en décembre de l’ensemble de ses partenaires bancaires concernés (moins de 20% de la dette totale) les dispenses d’application des covenants.