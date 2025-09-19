Actia Group essuie une perte nette au premier semestre
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 10:35
'L'évolution reflète notamment un effet de base défavorable, lié aux opérations non récurrentes du premier semestre 2024, ainsi que les efforts du groupe pour adapter son outil industriel en France et à l'international', précise le groupe d'électronique.
Son chiffre d'affaires a reculé de 4,7% à 266,4 MEUR, principalement en raison du ralentissement anticipé de sa division mobility (-9,6%), à rebours de ses autres divisions (+16,4% pour aerospace, +30,3 % pour energy et +2,8% pour engineering services).
S'il reste prudent quant à la dynamique de sa division mobility, Actia estime que la poursuite de la croissance des 3 autres divisions devrait permettre de stabiliser le chiffre d'affaires 2025 au niveau de celui de 2024, soit environ 535 MEUR.
