Actia Group cible toujours des revenus de plus de 800 millions d'euros en 2025

(AOF) - Actia Group a enregistré un résultat net, part du groupe, de 1,4 million d’euros au premier semestre contre une perte de 8,1 millions d’euros, un an auparavant. Cette évolution s’explique « en partie grâce à la cession de la division Power ». La société a dégagé un Ebitda des activités poursuivies en hausse de 3,3 %, à 20,7 millions d’euros (7,2 % du chiffre d’affaires vs 8,1% un an plus tôt). « La saisonnalité des ventes, en particulier dans les SatCom, devrait générer une amélioration significative au deuxième semestre 2023 », précise Actia.

Le chiffre d'affaires de 288,7 millions d'euros est en croissance de 16,2 %. " La poursuite des tensions sur certains composants continue de limiter la production avec un retard d'une dizaine de millions à fin juin 2023 " , explique le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes.

Pour 2023, Actia anticipe toujours une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 15 %. À l'horizon fin 2025, le groupe vise un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros, indépendant de toute acquisition, en raison des " solides perspectives de croissance du portefeuille de clients " et de son carnet de commandes.

