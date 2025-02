ACTIA GROUP : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ème TRIMESTRE ET DE L’ANNÉE 2024

Pour ce 4ème trimestre 2024, ACTIA Group réalise un chiffre d’affaires consolidé de 141,6 M€ en recul de -8,4 % par rapport au 4ème trimestre 2023 et en hausse de +24,1 % par rapport au 3ème trimestre 2024, point bas de l’année. En 2024, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 535,1 M€, en recul annuel de -7,6 % (légèrement supérieur à l’objectif de 520 à 530 M€). Il a été réalisé à 58,5 % à l’international (vs 63,6 % en 2023) où la dynamique commerciale a été ralentie en Europe (hors France) et aux Amériques, tandis qu’en France, ACTIA Group est en croissance de +5,6 %. Fort de sa clientèle diversifiée, tant en matière de secteurs d’activité que de géographies, ACTIA Group a mieux résisté à la dégradation des performances de l’industrie Automotive (division Mobility). Les autres divisions du Groupe, à savoir Aerospace, Energy et Engineering Services, sont en hausse cumulée de +14,1 % (soit +17,6 M€) sur l’année.



Grâce notamment aux succès des initiatives dans le domaine du SDV (Software Defined Vehicle), ACTIA Group continue d’améliorer sa structure financière, et affichera des résultats 2024 positifs (publication le 28 mars 2025).