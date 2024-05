ACTIA GROUP : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE

Nouvelle segmentation des activités en 4 divisions



ACTIA Group réalise un chiffre d’affaires consolidé de 139,8 M€ au 1er trimestre 2024, en croissance de 1,1 % par rapport au 1er trimestre 2023. La tendance est conforme à l’objectif d’une croissance annuelle comprise entre 3 et 5 %. Comme annoncé en 2023, le Groupe a adopté la nouvelle segmentation de ses activités autour de quatre divisions : Mobility, Aerospace, Energy, et Engineering Services. En adéquation avec les marchés mondiaux adressés par le Groupe, dont 63,4 % du chiffre d'affaires consolidé de la période est réalisé à l’international, elle permet une compréhension plus fine des différents domaines d'expertises et contribuera à une meilleure lisibilité de la stratégie de développement du Groupe pour les années à venir.