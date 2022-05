ACTIA GROUP : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2022



Cession de l’activité Contrôle Technique & Équipements de garage



Avancement de la cession de la Division Power



Financement de 18 M€ d’Obligations Relance pour accompagner la croissance



Dans son communiqué du 29 mars, ACTIA a annoncé être entré en négociation pour la cession d’activités non stratégiques de la Division Automotive. La première opération concernant l’activité Contrôle Technique & Équipements de garage a été réalisée en date du 21 avril. Cette cession au Groupe BASE, d’un montant de 12 M€, concerne le fonds de commerce des équipements de garage et de contrôle technique, ainsi que le site immobilier de Chartres et 30% des titres de sa filiale ACTIA Cz, en République Tchèque, spécialiste des analyseurs de gaz. Le projet industriel s’appuie sur la marque MULLER qui a été ainsi transférée au Groupe BASE. Cette opération permet aux deux groupes de fédérer leurs actions en France, mais également à l’international. Cette activité emploie 115 salariés et représente un chiffre d’affaires estimé de 21 M€ en 2021.