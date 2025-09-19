ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 19 septembre 2025 à 7h00

ACTIA GROUP :

RÉSULTATS DU 1 ER SEMESTRE 2025

Pour ce 1 er semestre 2025, le chiffre d'affaires d'ACTIA Group s'établit à 266,4 M€, en retrait de -4,7 %, principalement en raison du ralentissement anticipé de la division Mobility (-9,6 %). Les autres divisions du Groupe confirment leur dynamique de croissance des ventes : +16,4 % pour Aerospace, +30,3 % pour Energy et +2,8 % pour Engineering Services, illustrant la pertinence de la stratégie de diversification mise en œuvre depuis plusieurs années. L'EBITDA du 1 er semestre 2025 est de 11,5 M€, soit une marge d'EBITDA de 4,3 %. L'évolution reflète notamment un effet de base défavorable, lié aux opérations non récurrentes du 1 er semestre 2024, ainsi que les efforts du Groupe pour adapter son outil industriel en France et à l'international dans un contexte accru de compétitivité et de transformation de ses marchés. Ces évolutions, largement financées par les efforts pour réduire le BFR, s'inscrivent dans une logique de performance durable et de dialogue social, avec l'objectif de sécuriser les conditions de la montée en charge future, due aux succès commerciaux engrangés, le tout en ligne avec la feuille de route stratégique du Groupe. Dans un environnement économique qui reste perturbé à l'échelle mondiale, le Groupe confirme son objectif de stabilisation du chiffre d'affaires annuel 2025 autour du niveau de 2024.

En M€ S1 2025 (3) S1 2024 Var. M€ Var. % 2024 Chiffre d'affaires 266,4 279,5 -13,1 -4,7% 535,1 EBITDA (1) 11,5 35,2 -23,7 -67,4% 61,7 en % du CA 4,3% 12,6 % - - 11,5 % Résultat opérationnel courant (3,3) 1,9 -5,2 NA (4,1) en % du CA -1,2% 0,7 % - - -0,8 % Résultat opérationnel (3,2) 21,6 -24,8 NA 32,3 en % du CA -1,2% 7,7 % - - 6,0 % Résultat financier (11,0) (2,5) -8,4 NA (4,4) Résultat net (13,4) 12,5 -25,9 NA 18,2 en % du CA -5,0% 4,5 % - 3,4 % Free Cash Flow (2) 18,2 21,8 -3,5 -16,3% 51,4 Endettement / Fonds propres ( Gearing ) 110,1% 116,4 % -6.3pts - 98,2 %

EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments financiers dérivés. Free Cash Flow : EBITDA - Impôts +/- Variation du BFR – Investissements. Les comptes du 1 er semestre 2025 (1 er janvier – 30 juin 2025) ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 17 septembre 2025.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 1 ER SEMESTRE 2025

Le chiffre d'affaires de la période et l'activité par division ont été détaillés dans le communiqué de presse du 5 août 2025.

Au 1 er semestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé d'ACTIA s'établit à 266,4 M€, en recul annuel de -4,7 %, principalement lié à l'évolution de la division Mobility (-9,6 % à 215,5 M€) qui représente 74,4 % des ventes du Groupe. La baisse des volumes de production des clients finaux entraîne un ralentissement des ventes, touchant particulièrement les segments Véhicules Légers (-25,2 %), Poids Lourds (-11,9 %) et Ferroviaire (-31,0 %). Les ventes sont en léger retrait sur le Off Highway (-1,7 %) et les Autres activités en lien avec la mobilité (-4,7 %) et toujours en progression pour le segment Bus & Cars (+15,5 %). La division Aerospace est en croissance (+16,4 % à 36,5 M€) avec une bonne dynamique des clients du secteur Aéronautique et les premiers effets bénéfiques de l'intégration de la société STEEL Electronique depuis le 1 er juin 2024. La division Energy affiche des ventes de 15,7 M€, en hausse de +30,3 %, portée par le déploiement des solutions pour la gestion intelligente des réseaux en France et en Afrique. La progression rapide de l'activité nécessite par ailleurs des efforts de structuration des équipes et des méthodes de travail.

Enfin, la division Engineering Services poursuit sa croissance à +2,8 % (18,9 M€), portée par de nouvelles collaborations technologiques en France, notamment dans le domaine des systèmes embarqués pour véhicules et du Software Defined Vehicle (SDV) qui viennent compenser la fin de contrats antérieurs.

ACTIA adapte ses charges aux évolutions contrastées de ses différentes divisions tout en préservant sa capacité à innover, à produire et à servir la montée en puissance à venir de ses activités. Dans ce contexte, son résultat opérationnel courant s'établit à -3,3 M€ contre +1,9 M€ au 30 juin 2024 (-5,2 M€), enregistrant à la fois la baisse actuelle d'activités des marchés grandes séries et les actions de transformation. ACTIA Group adapte son organisation entraînant une baisse de ses effectifs de -5,2 %, à 3 990 contre 4 210 un an plus tôt. Ces ajustements génèrent pour l'instant des charges non récurrentes de 2,8 M€ auxquelles s'ajoutent 0,8 M€ liés aux variations de périmètre. Amenées à diminuer dans les prochains mois, les charges de personnel de 86,8 M€ sont ponctuellement en hausse de +4,3 %. Les mesures d'adaptation ont un effet plus immédiat sur les charges externes qui reculent de -1,8 M€ (-5,1 %).

Concernant les activités, les Achats matières reculent de -8,2 %, soit un taux de consommation de 49,5 %, contre 51,8 % au 1 er semestre 2024, profitant de la forte appréciation de l'euro par rapport au dollar US. Les dotations aux amortissements du semestre sont de 14,5 M€, contre 13,4 M€ un an plus tôt. Les dépenses de R&D s'établissent à 46,4 M€, soit 17,4 % du chiffre d'affaires du Groupe, contre 17,1 % au 30 juin 2024. La part de la R&D refacturée représente 51,2 % des dépenses engagées contre 49,0 % au 30 juin 2024 en liaison avec l'avancement des développements préalables à la mise en production des contrats gagnés. Le résultat opérationnel du Groupe ressort ainsi à -3,2 M€ contre 21,6 M€ au 1 er semestre 2024 (impact positif du produit de cession de la solution développée dans le domaine du Software Defined Vehicle, réalisée en mars 2024).

Dans ce contexte, l'EBITDA du 1 er semestre 2025 ressort à 11,5 M€, soit une marge de 4,3 %. Le recul, au-delà de la non-récurrence des opérations exceptionnelles de 2024, provient principalement de la division Mobility. Les évolutions mises en œuvre dans l'organisation des sites de production ont notamment pour objectif de permettre à ACTIA de maximiser la performance de ses opérations dès l'entrée en production des programmes remportés.

Le résultat financier du 1 er semestre 2025 s'établit à -11,0 M€, contre -2,5 M€ à la même période en 2024. Il comprend des charges d'intérêts de -4,6 M€ contre -4,4 M€ un an plus tôt faisant ressortir le coût moyen de la dette à 4,53 %, contre 4,00 % à fin juin 2024. La variation de la juste valeur des instruments financiers est de -6,6 M€ au 30 juin 2025 contre 1,8 M€ à la même période de l'année dernière. Après prise en compte de l'impôt pour 0,7 M€, le résultat net consolidé du 1 er semestre s'élève à

-13,4 M€, contre 12,5 M€ au 30 juin 2024.

ENDETTEMENT, TRÉSORERIE & BILAN

Le Groupe a dégagé un Free Cash Flow (2) (hors instruments de couverture) de 18,2 M€ au 1 er semestre 2025, contre 21,8 M€ au 1 er semestre 2024.

ACTIA a généré un flux de trésorerie d'exploitation de 18,6 M€ sur la période enregistrant une variation du BFR de 14,4 M€ grâce, en particulier, aux actions menées en vue de la diminution des stocks (-15,5 M€ sur un an) avec l'amélioration de l'organisation de la supply chain et de la planification des besoins en lien avec les clients.

Le flux de trésorerie lié aux activités d'investissements a consommé 11,0 M€ contre une génération de 13,3 M€ à fin juin 2024, incluant le produit de la cession lié au transfert d'une solution logicielle d'ACTIA en matière de systèmes embarqués pour véhicules et la trésorerie de STEEL Electronique acquise en mai 2024. Au-delà des éléments spécifiques à l'exercice 2024, ce niveau est légèrement plus faible que par le passé témoignant des arbitrages effectués pour maintenir l'investissement dans un environnement contraint.

L'endettement net s'élève à 147,6 M€ au 30 juin 2025, contre 150,1 M€ au 31 décembre 2024, soit une baisse de -2,5 M€. Le gearing de la période ressort ainsi à 110,1 % contre 116,4 % à fin juin 2024. Durant le 1 er semestre 2025, ACTIA a levé 9,6 M€ de nouveaux financements moyen terme et remboursé 24,8 M€. Au 30 juin 2025, la trésorerie de clôture ressort à 17,6 M€ et la trésorerie disponible s'élève à 56,8 M€. 42,5 % de ses lignes à court terme (hors factor déconsolidant) sont utilisées à cette date, contre 44,1 % à fin 2024.

PERSPECTIVES 2025

Dans le contexte économique et géopolitique actuel, ACTIA Group reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility. La poursuite de la croissance des 3 autres divisions (Aerospace, Energy et Engineering Services) devrait néanmoins permettre de stabiliser le chiffre d'affaires 2025 au niveau de celui de 2024, soit environ 535 M€.

ACTIA poursuit les efforts d'adaptation de son outil industriel dans le cadre d'un programme global de rationalisation destiné à aligner l'organisation et les capacités de production sur les réalités actuelles des marchés, tout en préservant des marges de manœuvre permettant un rebond rapide. Les différents sites et leur organisation continuent ainsi d'évoluer pour gagner en compétitivité et accompagner les évolutions technologiques. Ce programme s'accompagne également d'efforts renforcés de préservation du cash et de réduction des stocks, dans la continuité des initiatives engagées avec succès l'année précédente.

Moteur de l'innovation, ACTIA Group évolue naturellement vers les technologies de véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicle), l'intelligence artificielle et l'éco-conception, qui est le principal levier du Groupe dans sa contribution à la décarbonation.

En 2026, la mise en production de nouvelles familles de produits renforcera la trajectoire de croissance d'ACTIA Group vers son objectif de 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

Lors de sa réunion ce 17 septembre, le Conseil d'Administration d'ACTIA Group a proposé la nomination de deux nouveaux administrateurs, Denis MERCIER (administrateur indépendant) et Joëlle PAILLOUX (administratrice familiale) lors de la prochaine Assemblée Générale qui sera convoquée pour le 9 décembre 2025.

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

Le rapport financier du 1 er semestre 2025 sera mis à disposition le 19 septembre 2025. Il sera notamment disponible sur https://investors.actia.com/information-financiere/rapport-financier-semestriel/ .

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l'automotive, du ferroviaire, de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'énergie et des télécommunications.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2024 : 535,1 M€.

Près de 4 000 collaborateurs dans le monde, dont plus de 1 500 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext Growth Paris

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ALATI Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF: FP

Indices : Euronext Growth All Shares – Euronext Tech Croissance – Euronext Helios Space

