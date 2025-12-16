ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, 16 décembre 2025 à 7h00

ACTIA GROUP

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

Séparation des fonctions de Président et de Directeur Général : nomination de Walid Rouis en tant que Directeur Général

Lors de sa réunion du 16 décembre 2024 [1] , le Conseil d'Administration d'ACTIA Group a décidé de séparer les fonctions de Président et de Directeur Général, conformément aux statuts de la Société. Cette séparation devait intervenir au plus tard le 19 décembre 2025, à l'échéance du mandat de Président-Directeur Général de Jean-Louis Pech.

Ainsi, lors de sa réunion du 15 décembre 2025, le Conseil d'Administration a nommé Walid Rouis en qualité de Directeur Général d'ACTIA Group. Au sein d'ACTIA depuis plus de 18 ans, Walid Rouis a rejoint la direction du Groupe depuis le 1 er janvier 2025, comme Directeur Général Délégué en charge des Opérations, aux côtés de Catherine Mallet Directrice Générale Déléguée en charge des Finances et de la Communication et de Jean-François Calmels en charge de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.

Ingénieur diplômé de l'ENSEIRB-MATMECA en 2001, Walid Rouis débute sa carrière comme chef de projet dans le domaine de l'électronique embarquée et rejoint le Groupe ACTIA en 2007. À partir de 2011, il prend la Direction Générale d'ACTIA Engineering Services, centre de recherche et de développement reconnu dans le domaine des architectures électroniques et logicielles, structuré en division d'ACTIA depuis 2024. En 2018, il crée ACTIA Africa, entité commerciale du Groupe sur le continent africain. Homme d'action, attaché aux valeurs d'ACTIA dont il partage aussi l'ambition technologique et industrielle, Walid Rouis prend ses fonctions de Directeur Général d'ACTIA Group ce jour.

Jean-Louis Pech demeure Président du Conseil d'Administration d'ACTIA Group. Fort de sa connaissance approfondie des secteurs, des clients, des métiers et des équipes, il continuera à contribuer à la définition des orientations stratégiques et industrielles d'ACTIA et à veiller à la qualité de sa gouvernance, en étroite collaboration avec la Direction Générale.

« La séparation des fonctions de Président et de Directeur Général marque une nouvelle étape dans la structuration de notre gouvernance. Je me réjouis de la nomination de Walid Rouis en qualité de Directeur Général : son expérience au sein d'ACTIA, sa parfaite maitrise de nos enjeux et de notre écosystème sont de véritables atouts pour conduire notre projet industriel et technologique. En tant que Président, je resterai pleinement engagé aux côtés de l'équipe de Direction Générale pour accompagner le développement d'ACTIA et continuer de porter ce qui fait la singularité de notre Groupe : une ambition technologique et industrielle qui s'inscrit dans la durée pour chacune de nos parties prenantes. », déclare Jean-Louis Pech, Président du Conseil d'Administration d'ACTIA Group.

Nomination de deux nouveaux administrateurs

Réunis pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2025 afin de voter sur ces deux nominations proposées par le Conseil d'Administration, les actionnaires d'ACTIA Group ont approuvé à une très large majorité (respectivement 99,9 % et 99,7 %) la nomination de Denis Mercier et de Joëlle Pailloux en qualité d'administrateurs. Le Conseil d'Administration compte désormais douze membres (sept femmes et cinq hommes), dont quatre sont indépendants, ainsi que deux administratrices représentant les salariés. Ces nominations élargissent les compétences et la diversité du Conseil d'Administration tout en contribuant à un meilleur échelonnement des renouvellements de mandat.

Denis Mercier a été nommé en qualité d'administrateur, pour une durée de cinq années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2030, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029. Il remplit par ailleurs les critères d'administrateur indépendant qui ont été analysés par le Conseil d'Administration [2] .

Denis Mercier dispose d'une expérience stratégique solide acquise au plus haut niveau des forces armées, notamment comme Chef d'état-major de l'Armée de l'air et Commandant suprême allié pour la Transformation de l'OTAN. Il a dirigé et piloté des organisations complexes dans des contextes internationaux et technologiques sensibles afin de renforcer les capacités de défense et la coopération stratégique internationale.

Il a également exercé des fonctions de direction dans l'industrie depuis 2018, poursuivant ainsi son engagement au service de l'industrie française, que le Groupe ACTIA s'attache également à défendre. Fort d'une expertise orientée vers l'intérêt général et privé, il contribuera à enrichir les travaux du Conseil d'Administration en apportant un regard extérieur et avisé, éclairant les réflexions stratégiques du Groupe sur des enjeux clés : souveraineté technologique, transformation numérique, résilience industrielle et rayonnement international.

Enfin, dans le cadre de la stratégie de développement de la division Aerospace du Groupe, son expertise et sa connaissance du tissu économique dans ce secteur seront des atouts importants pour ACTIA.

Joëlle Pailloux a été nommée en qualité d'administratrice, pour une durée de cinq années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2030, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

La nomination de Joëlle Pailloux, membre des familles actionnaires fondatrices et représentante de la troisième génération, vise à assurer la continuité de l'identité familiale et de l'indépendance que défend ACTIA Group, tout en contribuant au renouvellement de sa gouvernance.

En tant que membre de la troisième génération des actionnaires familiaux, et titulaire directe et indirecte d'une fraction du capital de la Société, Joëlle Pailloux incarne l'ancrage actionnarial de long terme qui a toujours soutenu le développement du Groupe.

Administratrice de la société LP2C, actionnaire de référence et holding animatrice, Joëlle Pailloux participe activement aux réflexions stratégiques des familles actionnaires et dispose d'une bonne connaissance des enjeux de gouvernance du Groupe ACTIA. Par ailleurs, l'obtention récente de certifications académiques illustre son engagement à se tenir au fait des dernières pratiques en matière de management et de gestion d'entreprise, et ce, afin de contribuer activement aux travaux du Conseil.

Sa nomination permet également de garantir une représentation équilibrée entre les générations d'administrateurs issus des familles, tout en renforçant la diversité du Conseil d'Administration, en cohérence avec les meilleures pratiques de gouvernance des entreprises familiales à l'international.

Enfin, cette nomination contribue à préparer l'avenir, en favorisant l'implication progressive de la nouvelle génération d'actionnaires dans les instances dirigeantes d'ACTIA Group, garantissant ainsi la pérennité d'un actionnariat familial actif et responsable.

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2024 : 535,1 M€.

Près de 4 000 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 450 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

