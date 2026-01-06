 Aller au contenu principal
ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : DROITS DE VOTE AU 31 DECEMBRE 2025
information fournie par Actusnews 06/01/2026 à 07:00

ACTIA Group

Société Anonyme au Capital de 15 074 955,75 Euros

Siège Social : 5, rue Jorge Semprun – 31400 TOULOUSE

542 080 791 RCS TOULOUSE

Site Internet : www.actia.com – Adresse électronique : contact.investisseurs@actia.fr

Information relative au nombre total de droits de vote
et d'actions composant le Capital Social
conformément aux articles 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
et L.233-8 II du Code de Commerce

DATE Nombre total d'actions composant le Capital Social Nombre total de Droits De Vote
31 décembre 2025 20 099 941 Total brut de droits de vote :
32 445 188
Total net* de droits de vote :
32 429 382

*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions moins celles privées de droit de vote (auto-détention).

Pour information, les statuts de la Société, adoptés lors de l'Assemblée Générale du 2 décembre 2022, prévoient que, toute personne physique ou morale qui, seule ou de concert, vient à détenir ou cesse de détenir, de quelque manière que ce soit, une fraction égale à 1% du capital ou des droits de vote ou un multiple de cette fraction jusqu'à 5% inclus, ainsi que les seuils de 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 1/3, 2/3 et 95 % du capital ou des droits de vote est tenue d'informer par lettre recommandée avec accusé de réception la Société dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de l'un de ces seuils, du nombre d'actions, de valeurs mobilières donnant accès au capital et des droits de vote qui y sont attachés, qu'elle détient. Pour l'application de cette obligation statutaire, les seuils de participation sont déterminés dans les mêmes conditions que les seuils de participation légaux.

Cette version des statuts est applicable à compter du transfert effectif des actions d'ACTIA Group sur Euronext Growth, soit le 2 février 2023.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mZqblplnZWebmnFtapppmGaZmJpqmGfIZWfGk2mbap7JcJ+WmpqSbMmVZnJmnGpv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95759-ddv-au-311225.pdf

