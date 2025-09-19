Actia : dégradation des comptes au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre, Actia Group a essuyé une perte nette de 13,4 millions d'euros, contre un profit de 12,5 millions d'euros sur la même période en 2024. L’Ebitda a chuté de 67,4%, à 11,5 millions d'euros, soit une marge de 4,3 %, contre 12,6% au premier semestre 2024.

" L'évolution reflète notamment un effet de base défavorable, lié aux opérations non récurrentes du 1er semestre 2024, ainsi que les efforts du groupe pour adapter son outil industriel en France et à l'international dans un contexte accru de compétitivité et de transformation de ses marchés " explique le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes.

Le chiffre d'affaires a reculé de 4,7%, à 266,4 millions d'euros. Cette baisse est " principalement lié à l'évolution de la division Mobility (-9,6 % à 215,5 millions d'euros) qui représente 74,4 % des ventes du groupe ".

Le groupe a dégagé un free cash flow (hors instruments de couverture) de 18,2 millions d'euros au 1er semestre 2025, contre 21,8 millions d'euros au 1er semestre 2024. L'endettement net s'élève à 147,6 millions d'euros au 30 juin 2025, contre 150,1 millions d'euros au 31 décembre 2024. Le gearing de la période est ressorti ainsi à 110,1 % contre 116,4 % à fin juin 2024.

" Dans le contexte économique et géopolitique actuel, Actia Group reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility " prévient la société dans ses perspectives. Elle juge cependant que la poursuite de la croissance des 3 autres divisions (Aerospace, Energy et Engineering Services) devrait néanmoins permettre de stabiliser le chiffre d'affaires 2025 au niveau de celui de 2024, soit environ 535 millions d'euros.

Actia Group poursuit par ailleurs " les efforts d'adaptation de son outil industriel dans le cadre d'un programme global de rationalisation destiné à aligner l'organisation et les capacités de production sur les réalités actuelles des marchés, tout en préservant des marges de manœuvre permettant un rebond rapide ".

Il ajoute qu'il fait des " efforts renforcés de préservation du cash et de réduction des stocks ".

La société a enfin rappelé son objectif de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2028.

AOF - EN SAVOIR PLUS