Actia: croissance de 23% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe d'électronique embarquée Actia annonce un chiffre d'affaires en croissance de 23% à 136,1 millions d'euros pour le troisième trimestre, portant ainsi le cumul sur les neuf premiers mois de 2023 à 424,8 millions, en hausse de 18,3%.



L'activité est en ligne avec la saisonnalité habituelle et les attentes du groupe : le marché des composants a continué de s'améliorer et les livraisons significatives de la division Telecom (SatCom) sont toujours programmées pour la fin de l'année.



Pour 2023, Actia maintient son objectif d'une croissance de plus de 15%. Conforté par son carnet de commandes et son portefeuille de contrats pluriannuels continuellement renforcé, il vise, à échéance fin 2025, un chiffre d'affaires de plus de 800 millions.





