Actia: croissance de 12% du CA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - La société d'électronique Actia annonce avoir enregistré une croissance de 12,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2023, à 150,5 millions d'euros, portant son cumul sur le premier semestre à 288,7 millions, en augmentation de 16,2%.



L'activité a été soutenue malgré la poursuite des tensions sur certains composants, qui ne permettent pas de produire l'ensemble des commandes passées par les clients. Le retard de production s'élève encore à une dizaine de millions au 30 juin.



'Avec une légère amélioration des approvisionnements de composants d'ici la fin de l'année qui devrait permettre de retrouver toute la fluidité en usines', Actia maintient son objectif d'une croissance de plus de 15% pour 2023.





Valeurs associées ACTIA GROUP Euronext Paris +0.63%